Saunen, Pools und Ruheräume: Investor will Wellness-Oase in Olching bauen

Zwölf Saunen, Massagen, Ruheräume und alles, was der gestresste Körper begehrt: Das sollen Wellness-Fans in Zukunft in einem Entspannungstempel am Olchinger Gewerbegebiet vorfinden.

Olching - Eine Kölner Kette will dafür 40 Millionen Euro in die Hand nehmen – und so ein Erholungs-Mekka für die ganze Region schaffen. Entstehen soll es am Stürzer-Weiher nahe am Gewerbegebiet im Stadtteil Geiselbullach. Wer jetzt sofort an die Therme in Erding und ein monströses Rutschenparadies mit allen Schikanen denkt, wird eines Besseren belehrt: Es soll kein Spaßbad entstehen Es geht auch nicht nur um Sauna-Tourismus.

Unterschied zu anderen Konzepten

Vielmehr sollen gestresste Menschen aus der ganzen Region eine Oase der Ruhe finden. „Wir unterscheiden uns da ganz klar von bestehenden Konzepten“, erklärte Stephan Theune von der Kölner Kette „Vabali Spa“ bei einem Pressetermin im Rathaus. Die Wellness-Oase wird nach dem Vorbild eines balinesischen Dorfes mit viel Holz errichtet. Zwölf Saunen sind geplant, Pools im Innen- und Außenraum und idyllische Rückzugsorte.

Kurzurlaub in der Heimat

Ein Kurzurlaub in der Heimat, sozusagen, für um die 39 Euro pro Tag. Handys sind ausdrücklich verboten – und Kinder nicht unbedingt bevorzugt. „Das Bad ist eher nur für die erholungsbedürftigen Eltern gedacht “, so Theune. Und die haben jede Menge Platz: Auf 36 000 Quadratmetern soll die Wellness-Oase erbaut werden. Geplant sind 300 Parkplätze für um die 500 Gäste am Tag. 40 Millionen Euro sollen investiert und bis zu 200 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Fraktionen sind positiv gestimmt

Der Zeitplan ist noch vage. Die ersten Vorgespräche mit Vabali fanden bereits im Juli 2017 statt. Allerdings gibt es Anlass zum Optimismus. „Die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer laufen gut“, sagte Bürgermeister Andreas Magg (SPD). Außerdem sind die politischen Fraktionen tiefenentspannt. Misstrauen wie vor zehn Jahren – als ein Projekt mit einem anderen Investor scheiterte – sucht man vergeblich. Alle Vorsitzenden äußerten sich positiv – unter anderem, weil durch die Lage keine erhöhte Verkehrsbelastung zu befürchten sei. Wirtschaftsreferent Marcel Gemmeke (CSU) sprach von einer „tollen Geschichte“ – auch wegen der Arbeitsplätze, die von Physiotherapeuten bis hin zu Gastronomie-Bediensteten reiche. Das Projekt muss jedoch noch diverse Gremien passieren. Liegen schließlich alle Genehmigungen vor, beträgt die Bauzeit laut Investor etwa eineinhalb Jahre. So die Erfahrungswerte des Unternehmens, das bereits ähnliche Anlagen in Berlin und Düsseldorf unterhält.