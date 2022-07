Ein Mini-Festival mitten in der Siedlung

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Die Stimmung war hervorragend: Die Besucher des Schwaigfeldfestes freuten sich über jede Menge Unterhaltung auf der Bühne und Schmankerl an den Ständen. © BÜSCH

Die Bewohner des Schwaigfelds haben am vergangenen Wochenende eine Veranstaltung der Extra-Klasse auf die Beine gestellt. Die Bürgervereinigung Schwaigfeld (Büsch) hat nach der Corona-Pause wieder einen Spendenlauf und ein Fest organisiert, mit Live-Bühne und Partyband

Olching – Am Freitag starteten den Veranstaltern zufolge 322 Sportler bei drei Läufen. Die ersten Plätze belegten Linus Neumann (Bambinilauf), Christina Konrad (Kinder- und Jugendlauf – Mädchen), Christoph Kaltenbach (Kinder- und Jugendlauf – Jungen), Mathilda Stockhaus (Erwachsenenlauf – Frauen) und Ole Müller-Thorwart (Erwachsenenlauf – Männer). Am Samstag folgte dann das Schwaigfeldfest. Musikalisch führten zunächst die Musikschule „3Klang“ und die Band „Kashja“ mit entspannten Klängen durch den Nachmittag. Zwischendurch brachte das Olchinger Männerballett die Besucher mit einer Tanzeinlage in Stimmung. Am Abend legten dann „Die Performer“ los und heizten den Schwaigfeldern ein. Zahlreiche Essens- und Getränkestände boten etwas für den Gaumen: von Wurstsemmel, über Wraps bis zum Eis.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Feuerwehr, der TSV Geiselbullach und die Wasserwacht wurden von den Kleinen regelrecht belagert. Die Großen konnten sich bei der GfA und bei den Sonnenseglern über die im Moment sehr aktuellen Energiefragen informieren. Eine besondere Herausforderung war die Finanzierung des diesjährigen Festes. Daher wurden die Besucher zum ersten Mal aufgerufen, über Spenden einen Beitrag zum Fest und insbesondere zum Feuerwerk zu leisten. Es kamen 2000 Euro zusammen. Die Veranstalter seien völlig „baff“ über diese tolle Wertschätzung, heißt es. gar

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.