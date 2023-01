Arbeiter fällen Bäume und kürzen Sträucher am Olchinger See

Von: Kathrin Böhmer

Mit Kettensägen und schwerem Gerät haben Arbeiter in den vergangenen Tagen am Olchinger See Bäume gefällt und Sträucher gekürzt. © Weber

Olching - Für einige Spaziergänger wirkte das wie ein rücksichtsloser Kahlschlag. Die Stadt gibt aber Entwarnung. Mitarbeiter des Bauhofs haben am Parkplatz Ascherstraße vor allem Totholz und umsturzgefährdete Bäume entfernt, so eine Rathaus-Sprecherin.

Wie morsch das Holz ist, demonstrierte ein Bauhofmitarbeiter, indem er die Kettensäge im Stumpf quasi verschwinden ließ. Viele Sträucher wurden zudem „auf Stock gesetzt“. Das bedeutet, dass sie bis auf den Wurzelstock abgeschnitten werden. Das sehe anfangs schlimm aus. Mit Beginn der Vegetationsperiode würden die Sträucher allerdings wieder austreiben. Erfahrungsgemäß sei vom Schnitt Mitte des Jahres nicht mehr viel zu sehen.

Ein Arbeiter zeigt, wie morsch der Baum ist. © Weber

Die Arbeiten seien zudem mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt abgestimmt. Die Biodiversität rund um den See werde durch den Rückschnitt der Gehölze nicht beeinträchtigt. Es gebe für Vögel zahlreiche andere Nistmöglichkeiten rund um das Gewässer. Und das entfernte Totholz werde am östlichen Parkplatzrand aufgeschichtet. Die Hecken, die dadurch entstehen, sollen einen wertvollen Lebensraum für viele Vogel- und Insektenarten bieten.

