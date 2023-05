Seit 45 Jahren prägen sie die Lokalpolitik - jetzt gab´s eine lustige Überraschung

Von: Kathrin Böhmer

Die Jubilare mit ihren Ehefrauen (Foto oben, v.l.) Tomas und Ursula Bauer sowie Ewald und Gerlinde Zachmann. © mm

Sie dürften zu den dienstältesten Kommunalpolitikern im Landkreis gehören: Tomas Bauer (CSU) und Ewald Zachmann (FO) sind seit 45 Jahren engagiert im Olchinger Gemeinde- beziehungsweise Stadtrat. Als Anerkennung gab es nun zum passenden Datum eine lustige Überraschung – und ein großes Versprechen.

Olching – Es war ein seit Monaten gut gehütetes Geheimnis im Rathaus. Die Stadtratssitzung am 4. Mai sollte eine ganz besondere werden: Denn die Stadtratsmitglieder Tomas Bauer (CSU) und Ewald Zachmann (Für Olching/FO) sind seit 45 Jahren aktiv in der Kommunalpolitik. Erst saßen sie im Gemeinderat und dann ab 2011 mit der Erhebung Olchings zur Stadt im Stadtrat. Beide erhielten hohe Auszeichnungen für ihr Engagement, etwa die kommunale Verdienstmedaille in Silber.

Plötzlich rauschten zwei Putzfrauen herein

Zachmann hatte sogar das höchste Amt inne: Er war zwölf Jahre lang Bürgermeister, von 1984 bis 1996, danach Vize-Landrat. Bauer kandidierte als Bürgermeister für Esting, die Gebietsreform 1978 machte ihm aber einen Strich durch die Rechnung. „Der einzige CSU-Kandidat, der nie eine Wahl verloren hat“ ist ein beliebter Gag.

Für die erfahrenen und immer noch sehr aktiven Stadträte Bauer und Zachmann dürfte es nach all den Jahren nicht mehr allzu viele Überraschungen in den Sitzungen geben. Doch am Donnerstag, passenderweise hatte dieser Tag das Datum 4.5., passierte dann doch etwas, womit sie wohl nicht gerechnet haben.

Als der aktuelle Bürgermeister Andreas Magg (SPD) nachhakte, ob sich ein Bürger zur Aktuellen Viertelstunde angemeldet hat, flog plötzlich die Tür des Sitzungssaals auf. Es stürmten zwei Damen im Putzkittel mit Eimer und Staubwedel herein und geiferten im schönsten Bairisch. Sie müssten jetzt hier sauber machen, weil es steht ja das Jubiläum vom „Dr. Dr. Bauer, der einzige Dammerl, den man ohne h schreibt“, und dem Herrn Zachmann an. Freunde des Starkbierfestes erkannten sie gleich: Ingrid Schediwy (ehemals Klameth) und Martina Winkler, hier als das beliebte Ratschkattl-Duo, das gerne über Gott und die Welt und natürlich die örtlichen Politiker lästert.

eine lustige Überraschung wartete außerdem (Foto unten): Ingrid Schediwy (l.) und Martina Winkler traten als Ratschkattln auf und verliehen der Stadtratssitzung einen Hauch von Starkbierfest. © mm

Die Analyse gewohnt präzise: Einer Meinung waren die beiden, also Bauer und Zachmann, nicht immer, die Gefechte sind legendär. Früher waren die eigentlich wichtigen Besprechungen aber sowieso erst nach den Sitzungen im Wirtshaus. Da habe der Herr Zachmann im Gerichtssaal am nächsten Tag schon leichte Konzentrationsprobleme gehabt. Und der Bauer: hört auf dem rechten Ohr schlecht, angeblich. Aber wahrscheinlich nur, wenn die Hartl neben ihm sitzt. Gemeinsamkeiten gibt es auch: beide haben Frauen, die es schon lange mit ihnen aushalten, und beide haben drei Kinder. Zachmanns jüngster Sohn feierte an diesem Tag übrigens seinen 47. Geburtstag.

Aber zu diesem besonderen Anlass, da rafften sich die Ratschkattln auch zu Komplimenten auf. „Der Zachmann hat schon viel bewegt“, sagte Martina Winkler. Schwaigfeld, Sozialzentrum, betreutes Wohnen. Kein Stadtteil sei hinten runter gefallen. Schewidy ergänzte: „Und der Bauer und er haben den Sozialdienst gerettet.“

Tribut für großartige Leistung

Der Lobrede schloss sich der amtierende Rathauschef an. „Dr. Bauer ist ein äußerst engagiertes Mitglied des Stadtrates. Ich habe einiges gelernt, vieles, wie man es richtig macht, manches aber auch, wie man es nicht macht.“ An Zachmann gerichtet sagte er: „Ich zolle Tribut für diese jahrzehntelange großartige Leistung.“ Als Geschenk übergab er ein Tegernseer Bier mit einem Foto der beiden Jubilare, das Magg bei der Feier zum 40-Jährigen gemacht hatte. Aus dem zwei Flaschen sollen noch zwei Kästen werden. Es gab aber Lieferschwierigkeiten.

Und dann kamen die so Gehuldigten auch noch zu Wort. Zachmann dankte den Ratschkattln für ihren Auftritt und seiner Ehefrau Gerlinde für ihre große Unterstützung. „Als Bürgermeister bin ich wenig zuhause gewesen.“ Trotzdem sei aus allen drei Kindern etwas geworden. „Das ist der Leistung meiner Frau zu verdanken.“ Was die weitere Zukunft angeht, äußerte sich der 78-Jährige vorsichtig. „Mal sehen, wie lange die Kraft reicht.“ Spaß habe es aber immer gemacht.

Der „Dammerl ohne h“, also CSU-Fraktionsvorsitzender Bauer, will hingegen von einem Rückzug noch nichts hören. „Wir werden uns bemühen, die 50 auch noch vollzumachen“, versprach er.

