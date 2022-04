Seniorin soll 2000 Euro für Strom bezahlen

Von: Andreas Daschner

Strom wird immer teurer, aber so teuer dann auch nicht: Eine Olchingerin hatte mit einer falschen Abrechnung zu kämpfen. © dpa

Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach Stromkosten sparen – das klang für Anna W. richtig gut. Doch dann der Schock für die 74-jährige Olchingerin.

Olching – Ihr flatterte eine Stromrechnung von Eon in Höhe von mehr als 2000 Euro ins Haus – inklusive monatlicher Abschlagszahlungen in Höhe von gut 600 Euro. Dann begann eine Odyssee mit dem Kundenservice.

Es war bereits die zweite Photovoltaikanlage, die Anna W. auf ihrer Garage installiert hat. Eine ältere existiert auf dem Hausdach der Olchingerin. Statt Ersparnis brachte die neue Anlage ihr aber zunächst nur Ärger. Dessen Ursprung liegt darin, dass das Stromnetz in Olching am 1. Januar 2021 von der Bayernwerk Netz GmbH auf die Stadtwerke Olching überging.

Los ging das Drama Anfang des Jahres. Unstimmigkeiten bei einer ersten Abrechnung für das Jahr 2021 durch die Stadtwerke Olching über die Einspeisung aus den Photovoltaikanlagen konnten recht zügig beseitigt werden. Ein falscher Zähler war als Grundlage genommen worden. Der Installateur stellte das richtig, die Stadtwerke erstellten daraufhin eine korrigierte Abrechnung.

In den meisten Fällen gab es keine Probleme

„In den allermeisten Fällen lief der Übergang problemlos“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Grulke. Der Fall von Anna W. sei eine der Ausnahmen gewesen – zumal sich die Stadtwerke besonders um ältere Kunden kümmern würden. „Wegen Corona war es zuletzt nicht möglich, aber schon bald wollen wir wieder spezielle Seniorensprechstunden anbieten.“

Die Stromversorgung übernahm indessen Eon, der Grundversorger in Olching. Die Rechnung, die von dem Unternehmen eintrudelte, versetzte Anna W. in helle Aufregung: 2031,13 Euro sollte sie nachzahlen – 1420,13 Euro offene Stromkosten zuzüglich einer ersten Abschlagszahlung in Höhe von 611 Euro. Dieser Abschlag sollte künftig monatlich fällig sein. In einer Höhe, wie Anna W. sie nie hatte.

Dazu kam, dass sich Eon noch an Anna W. wandte, obwohl das Haus bereits auf Sohn Ingo überschrieben war. Also wählte die 74-Jährige die Service-Hotline von Eon. „Beim letzten Mal habe ich eine geschlagene Stunde in der Warteschleife gewartet“, sagt die Olchingerin verärgert. „Davor waren es auch schon dreimal 40 Minuten.“

Weil die Anrufe erfolglos blieben, versuchten es Anna und Ingo W. per E-Mail – mit dem gleichen Ergebnis. „Sie antworten einfach nicht“, sagt der Sohn.

Anna W. findet das unmöglich – zumal sie zwischenzeitlich sogar eine Mahnung erhalten hat. Inklusive der Androhung, dass ihr der Strom abgedreht würde. „Ich würde ja zahlen, wenn die Rechnung denn stimmen würde“, sagt die Olchingerin. Tut sie aber eben nicht.

Besonders belastend war die Situation für die 74-jährige, weil sie während des ganzen Hickhacks auch noch einen persönlichen Schicksalsschlag hinnehmen musste. In ihrer Not wandte sich Anna W. ans Tagblatt. Auf eine Presseanfrage hin ging es plötzlich bei Eon ganz schnell. Noch am gleichen Tag meldete sich ein Sprecher: Man habe den Verbrauch geschätzt und warte noch auf Zählerstandsmeldungen des Netzbetreibers. Bis diese Info vorliege, werde nichts weiter unternommen, die Mahnung sei ebenso gegenstandslos wie die Androhung, dass der Strom abgedreht würde.

Plötzlich dann die überraschende Wende

Also folgte eine Tagblatt-Anfrage bei den Stadtwerken. Geschäftsführer Grulke bestätigte zwar, dass die Daten der Bayernwerk Netz GmbH im Jahr 2021 zu den Stadtwerken übertragen wurden. Etwaige Meldungen würden in einer Übergangszeit aber noch unter Federführung von Bayernwerk passieren. Grulke nahm sich der Sache an: „Ich kann prüfen, ob alles richtig gemeldet wurde.“

Eine zweite Anfrage bei Eon brachte dann die überraschende Wendung. Plötzlich hieß es, Anna W. sei „offenbar fälschlicherweise vom Netzbetreiber in die Grundversorgung als Kundin gemeldet worden“. Die Olchingerin war auf einen Schlag gar keine Eon-Kundin mehr. Was aber war da passiert?

Ein neuerlicher Anruf bei den Stadtwerken brachte die Antwort: Die Bayernwerk Netz GmbH hatte die Anmeldung tatsächlich storniert, die Rechnung war damit hinfällig. Die konkreten Gründe wurden dem Tagblatt nicht mitgeteilt. Allerdings blieb damit ein Problem: Wo ist denn nun der Stromversorger der Olchingerin?

Auf neuerliches Nachhaken der Heimatzeitung konnte Anna W. schließlich mit Grulke persönlich eine einvernehmliche Lösung finden – sehr zu ihrer Erleichterung.

