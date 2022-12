Sicherheitswacht Olching: Es werden noch Bewerber gesucht

Von: Kathrin Böhmer

Olching sucht weiter Bürger, die sich bei der Sicherheitswacht engagieren. (Symbolbild) © dpa

Es haben sich mittlerweile bereits einige für die Olchinger Sicherheitswacht beworben, aber die Polizei hofft noch auf weitere Interessenten.

Olching - „Wir brauchen eine gewisse Anzahl, damit das Ganze Sinn macht“, erklärt Polizeihauptkommissar Thomas Obermayer auf Tagblatt-Anfrage. Präziser wird er jedoch nicht. Nur so viel: Die ehrenamtlichen Sicherheitswachtler müssen eine gewisse Präsenz zeigen und dazu braucht es eben eine gewisse Personalstärke.

Die Polizei will noch einmal einen Aufruf im Mitteilungsblatt der Stadt schalten. Das wäre dann der dritte, wobei einer in die Sommerferien gefallen sei, was nicht so günstig war, meint Obermayer. Außerdem hat die Polizei im Tagblatt bereits eine Stellenanzeige geschaltet.

Die Bewerber müssen mindestens 18 und dürfen höchstens 62 Jahre alt sein. Sie müssen über einen anerkannten Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Das Ehrenamt ist neben dem eigentlichen Beruf vorgesehen und umfasst für den Sicherheitswachtverbund Maisach-Olching etwa 15 bis 20 Einsatzstunden im Monat.

Bewerber müssen sich fließend in deutscher Sprache verständigen können und gut zu Fuß sein. Sie sollten außerdem Interesse an der Kommunikation mit ihren Mitmenschen haben.

Die Polizei betont: Die Sicherheitswacht übernehme keine originären Polizeiaufgaben. Die Mitglieder würden über dieselben Rechte wie jeder andere Bürger verfügen, diese würden lediglich durch das Sicherheitswachtgesetz ergänzt. Im Klartext bedeutet dies: Wie jeder Mensch darf die Ehrenamtsstreife Notwehrrechte ausüben. Täter, die sie auf frischer Tat ertappen, festhalten zum Beispiel.

Allerdings ist die Sicherheitswacht ebenso befugt, sich Ausweise zeigen zu lassen und Platzverweise zu erteilen, was schon über die sogenannten Jedermannsrechte hinausgeht. Erkennbar sind die Mitglieder durch ihre blaue Kleidung ähnlich der Polizei. Zur Ausstattung gehören zum Beispiel Funk- und Reizstoffsprühgerät. Für den Einsatz gibt es eine steuerfreie Aufwandsentschädigung von acht Euro pro Stunde. Bevor es auf die Straße geht, muss man einen Eignungstest der Polizei bestehen. Außerdem bekommen die Ehrenamtlichen einen Crash-Kurs in Sachen Strafrecht & Co., aber auch zu Erster Hilfe.

Die Initiative ging damals von der Polizei aus, das Konzept der bayerischen Sicherheitswacht wurde in den entsprechenden Gremien in Olching und Maisach vorgestellt und mehrheitlich für gut befunden.

Die Sicherheitswacht soll die auch unter Personalmangel leidende Polizei in Olching und Maisach an den Orten unterstützen, wo es häufig zu Vandalismus und Ruhestörungen kommt. Zum Beispiel in den Amperauen und an S-Bahnhöfen.

Interessenten können sich unter Telefon (0 81 42) 29 31 80 oder per E-Mail an pp-obn.olching.pi@polizei.bayern.de melden.

