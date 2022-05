Stadt führt Sicherheitswacht ein: Jetzt gehen Bürger auf Streife

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

In Olching soll eine Sicherheitswacht aufgebaut werden. © dpa

Randalierende Jugendliche, Vandalismus und Ruhestörungen: In vielen Städten wird das zunehmend zu einem Problem. Eine Maßnahme soll helfen.

Olching – Die Polizei hat längst nicht mehr die Kapazitäten, um ständig Präsenz zu zeigen. In Olching startet nun ein landkreisweit einmaliges Projekt: Bürger sollen auf Streife gehen.

Es ist nicht so, dass Olching plötzlich zur Hauptstadt des Verbrechens geworden wäre, aber man macht sich schon etwas Sorgen. Da war zum Beispiel dieser Vorfall vor einigen Wochen, als eine feuchtfröhliche Feier von Jugendlichen am Olchinger See völlig eskalierte. Die Gruppe zog durch die Stadt zum Bahnhof, riss von etlichen Autos die Kennzeichen ab und zerschlug einen Verkehrsspiegel. „Als die Polizei die aufgegriffen hat, waren sie gerade dabei, einen Blumentopf aufs Gleis zu schmeißen“, berichtet Maria Hartl (CSU) ziemlich erzürnt im Stadtrat. Sicher ist: Ein Gefäß landete auf der Straße und ein Autofahrer fuhr drüber, weil er nicht mehr bremsen konnte.

Die CSU ist alarmiert

Häufig bleibt es bei Bagatellschäden, doch die summieren sich. Vandalismus, Ruhestörungen, herumlungernde Jugendliche in Parks sind auch in Olching ein zunehmendes Problem. Auf Seiten der CSU ist man sich sicher: Es ist eine Entwicklung, die man im Auge behalten muss. Vor allem weil die Polizei es nicht mehr leisten könne, zu Fuß im Stadtgebiet auf Streife zu gehen oder an Brennpunkten immer vor Ort zu sein. Bürgermeister Andreas Magg (SPD) betont zwar: „Grundsätzlich ist Olching eine sichere Stadt.“ Aber mehr Sicherheit schade nichts. Der Großteil des Stadtrates sieht es genauso.

Deshalb startet nun ein Experiment: Hilfssheriffs werden auf die Straße geschickt. Der Vorstoß kam von der Polizei selbst. Ein Olchinger Polizist präsentierte kürzlich mit einem Kollegen das Konzept der bayerischen Sicherheitswacht, das es bereits seit fast dreißig Jahren gibt. 158 Gemeinden sind aktuell dabei, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet. Im Landkreis ist Olching nun Vorreiter.

Denunziantentum befürchtet

Versuche, die Sicherheitswacht zu installieren, gab es aber schon früher in anderen Städten und Gemeinden im Landkreis. Vor vier Jahren warb der Brucker OB Erich Raff mit Unterstützung der CSU für die Idee. Doch die anderen Fraktionen fürchteten Halbstarke mit Polizei-Rechten und Denunziantentum. Auch in Alling und Eichenau fielen die Bürger-Sheriffs, die eigentlich niemand offiziell so nennen will, durch.

Ein Knackpunkt ist, dass stinknormale Menschen Polizei-Aufgaben übernehmen. Auch in Olching störte das FDP-Stadtrat Andreas Teichmann oder Grünen-Chefin Ingrid Jaschke. Andere argumentieren hingegen damit, dass die sogenannten „Jedermannsrechte“, so wie es der Name sagt, sowieso jeder ausüben könne. Das könne man regelmäßig bei Aktenzeichen XY sehen, wenn wieder besondere Fälle von Zivil-Courage gezeigt werden, sagte SPD-Stadtrat Fritz Botzenhardt in der Sitzung. Wenn zum Beispiel ein Bub vor einem Sexualverbrechen gerettet wird, weil ein couragierter Bürger ihm dem vermeintlichen Vater (der es nicht war) entrissen hat.

Jeder kann sich bewerben

Fest steht: Im Prinzip kann sich jeder für die Sicherheitswacht bewerben, der zwischen 18 und 62 Jahre alt ist. Nach einem Auswahlverfahren werden die Anwärter von der Polizei ausgebildet. Sie sind ehrenamtlich an Brennpunkten unterwegs, geben den Bürgern als Ansprechpartner ein Sicherheitsgefühl und rufen in kritischen Situationen die Polizei. Sie können aber auch Menschen festhalten, die sie auf frischer Tat ertappen, Platzverweise aussprechen und, falls nötig, die Personalien kontrollieren.

In Olching will man sich jetzt ein Jahr lang anschauen, wie das funktioniert. Die Polizei wird dann Bilanz ziehen. Sollten sich die Hilfssheriffs, deren Kosten komplett der Freistaat trägt, bewähren, könnte das der Stadt Kosten sparen. Der private Sicherheitsdienst, der derzeit seine Runden dreht, soll dann zurückgefahren werden. Dieser lieferte im Übrigen einigen auch ein Argument für die Sicherheitswacht: Hier kann die Polizei die Leute auswählen. Bei dem Security-Dienst habe man darüber überhaupt keine Kontrolle.

