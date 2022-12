Silvester in Olching: Neuauflage der Lasershow geplatzt

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Lichtfunken über dem Nöscherplatz: Die Lasershow am Jahreswechsel von 2019 auf 2020 lockte hunderte Menschen ins Olchinger Zentrum. Heuer wird sie nicht stattfinden, aber von einem Aus kann man auch noch nicht sprechen. (Archivfoto) © tb

Es war eine klimafreundliche Alternative zu Silvester: 2019 gab es eine Lasershow in Olching. Heuer wird diese nicht stattfinden - aus verschiedenen Gründen.

Olching – Manch einer hat sich vielleicht schon gefragt: Gibt es heuer eigentlich wieder eine Lasershow an Silvester in Olching? Die Antwort ist: nein. Die Bürgerinitiative konnte diese nicht mehr stemmen, die Stadt war vorsichtig wegen der schwer abschätzbaren Pandemielage. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Countdown läuft. Das alte Jahr verabschiedet sich. In wenigen Tagen ist Silvester. Da werden auch am Olchinger Himmel wieder Kracher knallen und Raketen zischen. Immerhin ist dies das erste Mal seit der Pandemie wieder völlig frei für jeden möglich. Allerdings: Mittlerweile gibt es immer mehr Menschen, die die Böllerei um den Jahreswechsel für nicht mehr zeitgemäß halten aus Klimaschutzgründen. In Olching hatten Privatleute sogar schon eine Alternative auf die Beine gestellt: eine Lasershow am Nöscherplatz. Das war 2019 und kam sehr gut an, um die 1500 Besucher schauten sich das Pilotprojekt an. Doch seitdem ist einiges passiert. Fest steht: Zumindest in diesem Jahr ist die Neuauflage geplatzt.

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Die Initiatoren, allen voran ist da der Familienname Gaul zu erwähnen, aber auch die Bürgerinitiative UfO (Umwelt- und Klimaschutz für Olching), hatten bereits nach der Veranstaltung gesagt, dass diese privat nicht mehr zu stemmen sei. „Die Dimension war für uns gar nicht absehbar“, erklärte Irmgard Gaul damals. Einige Leute standen auf der Straße, wo man nicht so gut sehen konnte. Die Initiatoren sahen die Stadt am Zug.

Dazu muss man wissen, dass es eine Vorgeschichte gibt: Der Stadtrat hatte sich 2019 dagegen ausgesprochen, eine zentrale Silvesterfeier zu finanzieren – zunächst gab es ein „Nein“ für ein großes Feuerwerk wie in Puchheim, dann auch noch für die feinstaubfreie Alternative. Vor allem CSU und Freie Wähler vertraten die Auffassung, dass das nicht Aufgabe der Kommune sei. Manch einer zweifelte den Effekt an.

2020 und 2021 waren Großveranstaltungen im Winter wegen Corona sowieso kein Thema. Auch in diesem Jahr bremste unter anderem die Pandemie die Sache aus, wie es aus dem Rathaus heißt. „Wir hatten uns bereits um ein mögliches Sponsoring bemüht, aber aufgrund der Coronalage im Sommer beziehungsweise Herbst war es nicht absehbar, wie die Situation im Winter sein würde, daher war es nicht möglich, eine so große Veranstaltung zu organisieren“, erklärt Rathaus-Sprecherin Martina Sohn. Hinzu komme noch die aktuelle Energiekrise, in der man angehalten sei, Energie zu sparen.

Diese Argumentation lässt Lasershow-Initiatorin Irmgard Gaul nicht so ganz gelten. „Die Stadt spart ja auch nicht an der Weihnachtsbeleuchtung. Da hätte man auch ein Zeichen setzen und diese einfach ganz weglassen können.“ Sie bedauere, dass die Stadt den Ball nicht aufgenommen habe, wie sie sagt.

Sie selbst musste in den vergangenen Jahren einen schweren Schicksalsschlag erleben, weshalb ihre Konzentration auf anderen Sachen lag als der Lasershow. Aber der Klimaschutz liegt ihr sehr am Herzen, immer noch. „Es ist einfach so schockierend, wie schädlich der Feinstaub der Raketen ist, das kann man in Studien nachlesen“, sagt Gaul.

Dass am Nöscherplatz heuer keine bunten Lichtstrahlen tanzen, stimmt Gaul schon traurig. Sie ist sich sicher, dass das Interesse da ist. Damals standen die Menschen Schlange, um zu spenden. Die 8500 Euro Kosten für die Veranstaltung kamen so herein. Es blieben sogar 340 Euro übrig, die an den Bund Naturschutz gingen.

Gaul will nicht aufgeben. Sie greift noch einmal an. Und es sieht gar nicht schlecht aus: Offenbar gibt es einen Sponsor, der die Kosten übernehmen würde. Für dieses Jahr ist das zu spät. Aber 2023, da könnte die feinstaubfreie Alternative zum Feuerwerk wieder hunderte Menschen ins Olchinger Zentrum locken.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.