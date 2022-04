Simson-Verein verliert sein Trainingsgelände

Von: Peter Loder

Macht sich vor allem um die Jugendlichen Sorgen: Paul Knott (M.), Klubchef und Gründungsmitglied des Simson- und Bulldogvereins Graßlfing. archi © Weber

Noch nicht einmal vier Jahre nach seiner Gründung bangt der Simson- und Bulldog-Verein in Olching um seine Existenz. Weil ihnen der Grundstücksbesitzer in Graßlfing gekündigt hat, stehen die Motorsportler ab 1. September ohne Trainingsgelände da.

Graßlfing– Klubchef und Gründungsmitglied Paul Knott (67) will die Hoffnung nicht aufgeben. Mit ihren knatternden Maschinen aus der ostdeutschen Kult-PS-Schmiede liefen die Simson-Freunde seit 2005 als Sparte bei den Olchinger Motorsportfreunden (MSF) mit. Noch im gleichen Jahr wurde ein Wiesengrundstück einer Gärtnerei im benachbarten Bergkirchen gepachtet. Nach der Auflösung der MSF-Abteilung gründete Knott 2018 einen eigenen, mittlerweile 54 Mitglieder zählenden Verein und zog auf das Gelände am Gut Graßlfing um. Das müssen sie nun verlassen, ihnen wurde gekündigt.

Vor allem um die 20 Jugendlichen macht sich Knott jetzt Sorgen. Denn für ihre alle 14 Tage fälligen Trainingsfahrten benötigen sie eine Grasfläche, die mindestens die Größe eines Fußballfeldes haben soll. Bislang waren sie in Graßlfing gut aufgehoben. Doch nun braucht der Besitzer das Ackerland als Ausgleichsfläche für ein anderes Grundstück, das er zum Bau einer Sportanlage an die Stadt vergeben hat. Selbst dem auch im benachbarten Dachauer Landkreis bestens vernetzten Paul Knott wurde bislang keine Alternative angeboten.

Renntag im Sommer könnte der letzte sein

Seine Bekanntheit hat die Marke Simson durch die in der ehemaligen DDR in großen Stückzahlen (insgesamt knapp sechs Millionen) hergestellten Zweiräder erlangt. Nach der Wende wurden noch insgesamt 47 000 Mopeds verkauft. Mittlerweile ist die Produktion zwar längst eingestellt, doch noch immer sprießen nicht nur im Osten, sondern inzwischen auch in den alten Bundesländern Simson-Klubs wie Pilze aus dem Boden.

Die Faszination an der Marke löst hauptsächlich die einfache Technik aus. Denn die Bauweise ist ein Paradies für Bastler. Vergaser, Zündkerze, Kolben, Zündspule sind mit ein paar kundigen Handgriffen erreicht und ausgebaut. In Olching hat Paul Knott bislang einmal im Jahr einen großen Renntag am Marienweg gleich hinter dem Gut Graßlfing mit Teilnehmern aus ganz Deutschland organisiert. Wenn kein Wunder passiert, könnte es heuer im Sommer zum letzten Mal sein.

Mit den meist im Juli ausgetragenen Rennen verknüpft ist stets ein Bulldog-Treffen. Denn auch solchen alten Nutzfahrzeugen hat sich der Verein verschrieben. Die Fortführung zumindest dieser Veranstaltung ist laut Paul Knott „kein Problem, weil ich für einen Bulldog-Tag immer ein Grundstück finde“.

Zuletzt hatte den jungen Verein die coronabedingte Absage des Events mit rund 3000 Besuchern schwer getroffen. Einnahmen im vierstelligen Bereich seien verloren gegangen. Deshalb war Knott heilfroh, dass zumindest mit dem etwa ein Hektar großen Vereinsgelände, für das eine Jahrespacht in Höhe von 500 Euro fällig wird, alles im grünen Bereich gewesen war – bislang zumindest.

Doch nun sieht sich Graßlfings Guts-Besitzer Wolfgang Grandl zur Kündigung veranlasst. „Wir haben der Stadt Olching ein Grundstück für eine Sportanlage gegeben und brauchen nun eine Ausgleichsfläche“, erklärt der in Obermenzing ansässige Landwirt. Grandl betont, dass der Verein schon längere Zeit von diesem Schritt gewusst habe. „Landwirtschaftliche Flächen werden immer weniger und sind sehr gefragt.“ Er habe schweren Herzens, aber notwendigerweise die Kündigung aussprechen müssen.

Prominente Unterstützung

Seine Hilfe bei der neuerlichen Grundstückssuche hat dem Verein auch Olchings Speedway-Star Martin Smolinski zugesichert. Knott ist stolz, so ein internationales Aushängeschild auf dem Zettel zu haben, wenn es um die Nachwuchsförderung motorisierter Zweiradsportler geht. Die prominente Werbung habe dazu beigetragen, dass sich die Simson-Freunde bislang um neue Talente keine Sorgen machen mussten. Dafür haben sie nun andere Probleme.

