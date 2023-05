PV-Fläche in Olching geplant - mit einem tierischen Rasenmäher

Rotwild zwischen PV-Anlagen? Das wäre in Olching und Umgebung zumindest einmalig. (Symbolbild)

Freiflächen-Photovoltaikanlagen boomen derzeit. Die Stadt Olching hat nun in kürzester Zeit den fünften Antrag vorliegen. Diesmal allerdings mit einer Besonderheit: Ein Landwirt will die Fläche zwischen B471 und Gernlinden mit Rotwild beweiden.

Olching – Ein Maisacher Landwirt will auf der Fläche westlich der Bundesstraße bei Esting beziehungsweise am Ortsrand von Gernlinden Sonnenergie erzeugen. Hier soll auf rund 12,14 Hektar eine Freiflächen-PV-Anlage entstehen. Bislang wurde der Acker landwirtschaftlich genutzt.

Wie das Bauamt dem Olchinger Stadtentwicklungsausschuss mitteilte, soll die Anlage aus Modulen mit einer Höhe von drei Metern und einem ebenso großen Reihenabstand realisiert werden. Es sollen rund 13 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr generiert werden. Das bedeutet: Bei einem durchschnittlichen Verbrauch können rund 3700 Haushalte damit versorgt werden.

Immer öfter sieht man auch Weidetiere unter den Solarmodulen. Recht häufig sind es Schafe. Der Antragsteller hat aber offenbar eine andere Idee. „Es gibt Überlegungen, hier Rotwild anzusiedeln“, wie Olchings Bauamtschef Markus Brunnhuber erklärte. Ganz nach dem Motto: Schafe sind ja schon überall.

„Das Problem ist, dass man bei diesen Anlagen mit Geräten nicht weit kommt“, erklärt Brunnhuber. Also braucht es sozusagen kleine Rasenmäher zwischen den Modul-Reihen. Und da bieten sich Weidetiere an. Rotwild ist da bislang ziemlich einmalig in der Region.

Die ersten Schritte sind auf jeden Fall nun getan. Der Stadtentwicklungsausschuss gab einstimmig grünes Licht. Die Argumente aus dem Bauamt waren offenbar überzeugend. Kurz zusammengefasst: Es handelt sich zwar zumindest im östlichen Teil um einen schützenswerten regionalen Grünzug. Somit widerspricht die Fläche dem vor rund einem Jahr selbst auferlegten Kriterienkatalog der Stadt in dem Punkt.

Dafür passt sie in einem anderen Punkt haargenau: Sie liegt im Nahbereich bereits bestehender Verkehrsinfrastruktur mit S-Bahn und Bundesstraße. Im Norden der Bahnlinie beziehungsweise beim Umspannwerk befinden sich außerdem weitere Freiflächen-Photovoltaikanlagen. „Es ist also ein durchaus vernünftiger Standort“, wie Brunnhuber betonte.

Das sahen die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses ebenso. Somit können die nächsten Schritte zur Änderung des Flächennutzungsplans und zur Aufstellung eines Bebauungsplans vorbereitet werden. Details zu möglichen Ausgleichsflächen und Planungskostenvereinbarungen werden sich im weiteren Verfahren ergeben. „Da haben wir aber ja mittlerweile einen gewissen Erfahrungsschatz“, so Olchings Bauamtschef. Immerhin ist es nun die fünfte Anlage, die auf dem Olchinger Stadtgebiet beantragt wurde.

