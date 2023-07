Spendenaktion in Olching nach dem Sturm: Stadt will am See wieder aufforsten

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Ein umgefallener Baum am Olchinger See. © Stadt Olching

Nach dem Sturm Ronson will die Stadt am Olchinger See möglichst bald wieder aufforsten. Jetzt werden Spenden dafür gesammelt.

Olching - Während des Sturms Ronson vergangene Woche sind zahlreiche Bäume in Olching entwurzelt worden; ersten Schätzungen zur Folge waren es rund 200 Bäume. Auch der Olchinger See war mit mehr als 30 Bäumen stark betroffen, berichtet die Stadt.

Die Stadt Olching pflanze kontinuierlich Bäume und werde sukzessive natürlich auch für Nachpflanzungen der vom Sturm entwurzelten Bäume sorgen, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Anzahl der durch Ronson verlorenen Bäume sei aber sehr groß. Dazu komme der Wunsch, am See möglichst bald wieder ausreichend Schatten spendende Großbäume auf den Liegewiesen zur Verfügung zu stellen. Deshalb startet die Stadt jetzt einen Spendenaufruf für die „Seebäume“. Das städtische Budget könne den massiven Einschlag durch Ronson nicht vollständig ausgleichen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Wer für die Nachpflanzung von Bäumen am See spenden will, kann dafür die Kontoverbindung der Stadt Olching bei der Sparkasse Fürstenfeldbruck nutzen. Sie lautet: IBAN DE13700530700001952316; Betreff: Spende Seebäume

Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden. Auch eine kleine Spende helfe. Das Geld werde ausschließlich für Bäume am Olchinger See verwendet.

„Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern, die uns mit ihrer Spende unterstützen und damit eine baldige Nachpflanzung von Bäumen am See ermöglichen“, erklärt Bürgermeister Magg. „Einige von Ihnen haben sich bereits im Rathaus gemeldet und gefragt, ob es Spendenmöglichkeiten gibt. Diesem Wunsch wollen wir gerne nachkommen.“ Bei der Auswahl der Bäume werde die Stadt darauf achten, dass diese möglichst hitze- und sturmresistent sind und die Bodenfeuchtigkeit in Ufernähe auch gut vertragen.

Nach der Spendenaktion soll ein Schild mit den Namen aller Unterstützer am See aufgestellt werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.