Stadträte tagen immer mehr und länger – Klausur abgelehnt

Bei den aktuellen Haushaltsberatungen in Olching haben die Fraktionen die Gelegenheit, alle Positionen im Einzelnen anzusprechen. Das wird eifrig genutzt.

Olching – Der erste Durchlauf zum Verwaltungshaushalt (Pflichtaufgaben) dauerte sechseinhalb Stunden (nur die öffentliche Sitzung, es folgt eine nicht-öffentliche). Zur Sprache kommen immer wieder strukturelle Veränderungen, ebenso die Aufbereitung des Etats für die Stadträte selbst. Manch einer wünscht sich mehr Übersicht über die Gesamtauswirkungen.

Die Kosten steigen

Fakt ist außerdem: Die Sitzungen, auch die der Fraktionen, werden laut Verwaltung mehr – und dauern länger. Das schlägt sich im Haushalt nieder. Die Kosten für die Sitzungsgelder beziehungsweise Aufwandsentschädigungen im Jahr 2022 liegen bei 155 000 Euro (zum Vergleich: 2019 waren es rund 128 000 Euro, im Jahr drauf 152 000 Euro). Veranschlagt waren für das vergangene Jahr 139 000 Euro. Im aktuellen Haushalt sind bereits 160 000 Euro einkalkuliert. In der Finanzplanung für die kommenden Jahre sind es schon 180 000 Euro, also eine deutliche Steigerung. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt: Die Stadtratsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und tagen in ihrer Freizeit.

Wegen Corona ausgefallen

Aus den Reihen der Grünen kam im Hauptausschuss der Vorschlag, eine Klausurtagung zu organisieren. Der Grund: „Erst bei den Haushaltsberatungen über strukturelle Veränderungen zu sprechen, ist zu spät“, erklärte Fraktionssprecherin Ingrid Jaschke. Die letzte Tagung hätte 2021 stattfinden sollen, was wegen der Pandemie flachfiel. Die Grünen hatten das sehr bedauert, da es ums sanierungsbedürftige Olchinger Rathaus gehen sollte.

Jaschke erläuterte im Hauptausschuss am Donnerstag, dass man bei einem ausgedehnten Treffen Projekte priorisieren und die Finanzierungsmöglichkeiten abklappern könne. Der Puchheimer Stadtrat hat so etwas kürzlich gemacht, was als durchaus erfolgreich gewertet wurde.

Großer Aufwand

In Olching wird es eine derartige Tagung allerdings nicht geben. Jaschkes Antrag wurde knapp abgelehnt, eine Stimme war am Ende das Zünglein an der Waage. Somit werden für den aktuellen Etat keine Haushaltsmittel dafür eingeplant. Als ein Grund wurden die enormen Kosten angeführt. Von 16 000 Euro war da die Rede, was Jaschke kaum glauben konnte. Der Geschäftsleiter der Stadt Olching. Jürgen Koller, nannte eine Summe von über 10 000 Euro und bezeichnete das als „relativ verbindlich“.

Olchings Bürgermeister Andreas Magg (SPD) führte zudem den enormen Organisationsaufwand an, der durch solch eine Veranstaltung mit allein 30 Stadtratsmitgliedern plus entsprechenden Vertretern der Verwaltung entstehe. Nun bleibt es also bei den regulären Sitzungen.

