Starkbierfest: Die spinnen, die Olchinger - Layla wird zum Feuerwehr-Ohrwurm

Von: Kathrin Böhmer

Jetzt schnell noch ein Selfie: Olchings Häuptling Maggijestix (Michael Schwimmbeck) fuhr im XXL-Blumentopf auf die Bühne. © Peter Weber

Der Bürgermeister macht als Gallier-Häuptling Selfies im Blumentopf und ein Feuerwehrkommandant holt sich Rat beim Spieglein an der Wand: „Wer hat hier den längsten Schlauch?“. Solche Szenen gibt es nur beim Olchinger Starkbierfest. Die Truppe der Kolpingsfamilie ließ es zum 40. Geburtstag wieder ordentlich krachen.

Olching – So ziemlich jeder kennt dieses Bild aus den Asterix-Comics: Der gwamperte Häuptling Majestix wird von zwei schmächtigen Galliern auf einem Schild durchs Dorf getragen. In der Olchinger Starkbierfest-Parodie sieht das so aus: Ein als Cäsar verkleideter „Maggijestix“ wird in einem mausgrauen XXL-Blumentopf auf die Bühne geschoben. Und macht Selfies.

„Maggi“ ist einfach der Größte

Ganz klar: Er ist der Größte, er will raus aus dem „Kaff“. Er will Landrat werden. Und wenn das nicht klappt, dann Influencer. Digitalisierung? Kein Problem: „Ich habe es nicht mehr nötig, bei Google zu suchen. Google fragt mich“, ruft „Maggi“ und reckt das Kinn arrogant in die Höhe.

Mit Knallern wie diesem rund um den Social-Media-affinen Rathauschef Andreas Magg (Glanzleistung von Michael Schwimmbeck) und Riesen-Stadtinventar, das auch für XXL-Aufregung sorgte, begeisterte das Kolping-Team die rund 800 Gäste. Das Jubiläums-Starkbierfest am Samstag war fast ausverkauft, an der Abendkasse gab es erstmals Restkarten.

„Bauraculix“ rührt am Zaubertrank gegen die Digitalisierung. Im Hintergrund die Band um Harry Zethner. © Peter Weber

Mehrere Tage Arbeit und eine Riesen-Teamleistung waren nötig, allein um die Turnhalle in der Amperschule in einen Festsaal zu verwandeln, wie Kolpingsvorsitzender Maximilian Gigl bei der Begrüßung betonte. Aufgrund dieses immensen Engagements ist die Veranstaltung seit Jahren sehr beliebt. Auch die Politprominenz war vor Ort: Neben Bürgermeister und Stadtratsmitgliedern waren das die Bundestagsabgeordneten Katrin Staffler (CSU) und Michael Schrodi (SPD), aus dem Landtag Benjamin Miskowitsch (CSU) und Hans Friedl (Freie Wähler) sowie Landrat Thomas Karmasin. Der wurde natürlich wieder von einer bestimmten Dame angeschmachtet, das gehört dazu wie das Bockbier. Doch diesmal gab es eine Premiere: Ratschkattl Marga (Ingrid Schediwy) holte ihren „Karmi“, den sie ja jetzt drei Jahre nicht gesehen hatte, sogar auf die Bühne, bevor sie mit Grete (Petra Huber) weiter lästerte.

Im Singspiel „Asterix und Obelix“ ließen Philipp Kroneberg und Florian Schalk die Stadtratsmitglieder als Gallier auftreten. Bauraculix (gemeint ist Tomas Bauer, CSU, gespielt von Schalk) mixte einen Zaubertrank gegen die Digitalisierung. E-Mails? Ein Graus! „Bürgermeisterlehrling“ Astergiglix (Maximilian Gigl, CSU, gespielt von Maximilian Bauer) feierte sich für die Rettung der Stadt, als Maggijestix Urlaub hatte, und ein Bauunternehmer Bauschutt an der Lärmschutzwand in Esting ablagerte. Von Schauspielern und Sängern wurde das urkomisch dargestellt auf die Melodie von „Bodo mit dem Bagger“.

Fast ausverkauft: Rund 800 Gäste kamen in die Turnhalle in der Amperschule. © Peter Weber

Überhaupt die Lieder. Sie brachten richtig Stimmung in den Saal. So auch beim zweiten Singspiel, erdacht von Hans Decker. Erzähler Ernst Schwimmbeck las das an Schneewittchen angelehnte Märchen vom „kleinen Männchen“ vor, das der größte Feuerwehrkommandant werden und die anderen drei Wehren ausstechen wollte. Stephan Schwimmbeck mimte Josef Gigl. Vom Spieglein an der Wand wollte er wissen: „Wer hat den längsten Schlauch im ganzen Land?“ Die Antwort gefiel gar nicht: die Geiselbullacher.

Layla wird zum Drehleiter-Ohrwurm

So wollte sich der „Gigl Sepp“ zumindest eine Drehleiter ergaunern, indem er den Estingern eine neue verschaffte und die alte, vermeintlich sehr reparaturbedürftige, ganz plötzlich für wenig Geld wieder instand setzte. Das Publikum tobte, als diese Geschichte ihr Finale im Wiesn-Kracher „Layla“ fand: „La-La-La-Leiter, sie ist schöner, höher, geiler, die wunderschöne Leiter.“

Das Lied wurde am Ende als Zugabe gewünscht, nach der Olching-Hymne. Der echte Josef Gigl setzte ein Pokerface auf. Laut lachend erlebte man hingegen immer wieder die andere Hauptperson: Andreas Magg. Und natürlich: Kurz darauf postete er Bilder von der Veranstaltung im Internet. Allerdings war diesmal kein Selfie dabei.

Eine Auswahl der besten Sprüche und Gags

1. „Die Schlaglöcher am Rosshaupter Platz sind so tief, da wird es demnächst eine neue Wasserwachtstation geben.“ Ratsch-Kattl Marga (Autor: Charly Frey)

2. „Lass die anderen arbeiten und sprich darüber“, Maggijestix

3. „Jeder hat das Recht auf meine Meinung“, Bauraculix

4. „Ich kann jetzt sogar Hardware downloaden“, Maggijestix

5. „Dr. Bauraculix und ich sind hier die letzte Generation“, Zachthusalix (parodiert Politik-Urgestein Ewald Zachmann, gespielt von Michael Meyer)

6. „So lange nicht alle Stadträte wenigstens eine E-Mail_Adresse haben, brauchen wir nicht über die Digitalisierung reden.“ Oberhörlix (parodiert Andreas Hörl, gespielt von Stephan Schwimmbeck)

7. Pia Jaki hatte als „Girtnermine“ (in Anlehnung an ÖDP-Stadträtin Ulrike Girtner, die „keine Sau in Olching kennt“) einen Solo-Auftritt. Thema: Gendern. Nun die Frage: Wie soll das eigentlich bei „herrenloses Damenfahrrad“ funktionieren?