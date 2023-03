Neue Ära beim Starkbierfest in Olching - leiser Abschied der Pioniere

Die „Olchinger Vier“ beim Starkbierfest 1982: Josef Schalk (v.l.) , Eugen Sollinger, Werner Strama und Charly Frey auf der Bühne in der Turnhalle an der Heckenstraße, wo alles begann. (Archivfoto)

Das nächste steht in den Startlöchern

Von Kathrin Böhmer schließen

Es ist eines der Top-Ereignisse in Olching: das Starkbierfest der Kolpingsfamilie. Der Ansturm auf die rund 800 Tickets ist immer riesig und dürfte nach der Corona-Pause wohl noch größer werden. Die Pandemie hat aber auch einiges verändert und den Generationenwechsel beschleunigt: So ist von der alten Garde, den Olchinger Vier, nur noch einer dabei.

Olching – Das hätte sich selbst der kreativste Kopf der Gstanzl-Schreiber niemals ausmalen können: ein komplett ausgearbeitetes Starkbierfest für 2020, das wegen der Pandemie niemals aufgeführt werden sollte. Wochenlange Vorbereitung, hunderte Sticheleien, ein Manuskript so dick wie ein Buch – und am Ende war alles umsonst. „Wir konnten so gut wie nichts retten“, sagt Autor Charly Frey drei Jahre später. Damals half nur noch eines: eine Runde Corona-Bier.

Starkbierfest sehr kurzfristig abgesagt

Immer kurz vor der Schmerzgrenze, selten zu böse, Witz mit viel Pfiff: So läuft das Derblecken beim Olchinger Starkbierfest seit bereits vier Jahrzehnten. Einer, der von Anfang an dabei war, ist Charly Frey. Und das, was vor drei Jahren, zu Beginn der Pandemie passierte, gehört zu den wohl unglaublichsten Dingen, die er in dieser Zeit erlebte. Kurz vor dem 14. März 2020, als das komplett ausverkaufte Starkbierfest in der Amperhalle über die Bühne hätte gehen sollen, musste es abgesagt werden. „Unsere ganze Arbeit war für die Tonne.“ Die meisten Texte und Lieder konnten nicht recycelt werden. „Es drehte sich damals sehr viel um die Kommunalwahl, und das ist jetzt einfach nicht mehr aktuell.“

Großer Verlust für alle Beteiligten

+ Das war einmal das Autorenteam (v.l.): Charly Frey, Eugen Solinger, Philipp Kroneberg und Peter Rogalski. Rogalski und Solinger haben aufgehört. © tb

Eine Ausnahme gibt es: Der Schlagloch-Kreisverkehr am inzwischen umgestalteten Roßhaupter Platz hat es auch ins neue Programm, das am 25. März aufgeführt wird (siehe Kasten), geschafft. „Das ist ein Dauerbrenner, das geht natürlich immer“, sagt Frey.

In den vergangenen Corona-Jahren hat sich aber so einiges verändert. Eine sehr traurige Nachricht kam ein Jahr nach dem ersten Lockdown. Im März 2021 ist Josef Schalk, einer der Mitbegründer, gestorben. Das 40-jährige Bestehen der Kultveranstaltung zu feiern, die er mitgeprägt hatte, war ihm nicht mehr vergönnt. „Das war natürlich sehr, sehr tragisch“, erzählt Charly Frey. Er kannte Schalk gut. Frey zählt nun als einziger zu den alten Hasen des Autorenteams, auch Peter Rogalski und Eugen Sollinger sind nicht mehr dabei.

Nun also doch ein Generationenwechsel

Sollinger sagt, dass der sanfte Generationenwechsel schon länger geplant war. Bereits 2010 wollte man die Sache in jüngere Hände geben, doch die Trennung fiel schwer. „Vielleicht hat die Pandemie nun einen Anschub gegeben“, sagt der 70-Jährige. Für ihn spielten mehrere Gründe eine Rolle. Unter anderem, dass er seit 2005 in Fürstenfeldbruck wohnt und die ständige Fahrerei nach Olching etwas viel wurde. So ganz kann sich Sollinger aber noch nicht lösen: Er kümmert sich heuer um die Requisite.

Sollinger, Frey, Schalk und Werner Strama gehören zu den Pionieren des Starkbierfestes. Angefangen hatte alles damit, dass die Gruppe Gstanzl bei Hochzeiten von Spezln aufführte. „Irgendwann waren dann alle verheiratet und wir haben uns gefragt: Was machen wir nun?“ Zusammen mit Charly Schwojer kam Anfang der 80er-Jahre die Idee auf, ein Derblecken zu veranstalten. Daraus entwickelte sich ein Erfolgsmodell.

Drehleiter-Posse und Krawall-Fasching

Und nun übernehmen die Jungen. Im Autorenteam sind das Philipp Kroneberg und Florian Schalk, die mit Frey und Hans Decker Texte erarbeiten. Seit Januar wurde daran gebastelt. „Früher haben wir das mehr in der Gemeinschaft gemacht, jetzt werkelt man eher für sich“, sagt Frey. Insgesamt sind 25 fleißige Helfer an der Veranstaltung beteiligt.

+ Wieder dabei: die beliebten Ratschkatteln. © tb

Statt Singspiel setzt man auf einzelne Sketche mit viel Musik. Die Band-Leitung hat bereits seit einigen Jahren Harry Zethner. Auch andere Dinge bleiben erhalten: Die Olching-Hymne wird erklingen, die Ratsch-Katteln werden natürlich dabei sein und gelästert wird unter anderem übers Gendern, den Krawall-Fasching und eine verblüffend günstige Drehleiter für die Feuerwehr.