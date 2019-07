Startschuss für Olchings größtes Wohnbau-Projekt seit 20 Jahren

Symbolischer Spatenstich: Bürgermeister Andreas Magg (Mitte) eröffnete die Baustelle am „Großen Berg“ an der Münchner Straße in Olching. Ihm zur Seite standen dabei die Bundestagsabgeordneten Katrin Staffler (CSU) und Michael Schrodi (SPD). Auch die meisten Stadträte und die Bauamtsmitarbeiter ließen sich dieses Ereignis nicht entgehen.

© Weber