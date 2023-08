Nach großem Sturm: Baumkletterer aus Olching im Dauereinsatz

Einsatz an der Villa Romantica: Baumkletterer Norman Gransow bei der Arbeit. © privat

Immer wieder beschert uns der Sommer 2023 starken Wind. Den gesamten Donnerstag über galt für die Region eine Sturmwarnung. Viel schlimmer aber war Orkan Ronson. Unzählige Bäume fielen um. Seither sind Baumkletterer sehr gefragt. Einer von ihnen ist Norman Gransow vom Bauhof in Olching. Er hat eine entsprechende Ausbildung.

Herr Gransow, wie wird man zum Baumkletterer? Wie lange dauert die Ausbildung?

Ich habe Gartenlandschaftsbau gelernt und dann Weiterbildungen gemacht zum Baumpfleger mit Seilkletterkurs A und B. Dabei lernt man, im Baum erst mit der Handsäge und dann mit der Motorsäge zu arbeiten. Dabei sichert man sich mit Seilen. Das Klettern im Baum ist hauptsächlich Erfahrungssache. Dann habe ich noch einen Meister als Fachagrarwirt für Baumpflege und Baumsanierung gemacht. Bevor ich beim Bauhof Olching angefangen habe, war ich zehn Jahre lang bei einer Baumpflegefirma. Insgesamt hat die Ausbildung mit den Weiterqualifizierungskursen ungefähr sechs Jahre lang gedauert, auch wenn man nicht alles direkt nacheinander macht.

Was hat Sie bewogen, eine solche zu absolvieren? Klettern Sie gerne? Auch in der Freizeit?

Ich bin nach meiner Ausbildung an der Ostsee, wo ich herkomme, nach München gekommen und wollte etwas anderes machen. Das Klettern auf den Bäumen hat mich interessiert, wobei es nicht nur ums Klettern geht, sondern hauptsächlich um den Erhalt der Bäume. In der Stadt muss man ja mit den Bäumen zusammenleben. Bäume haben mich schon immer fasziniert, schon in meiner Ausbildung in einer Baumpflegefirma. Am Anfang war es spannend, in den großen Bäumen rumzuklettern.

Nun zum Sturm: Auf wie viele Bäume mussten Sie kraxeln? Worin bestand genau Ihre Aufgabe?

Nach dem Sturm musste ich nicht klettern. Aus Sicherheitsgründen haben wir alles mit der Hebebühne und mit der Drehleiter der Feuerwehr gemacht. Hauptsächlich habe ich lose, angerissene Kronenteile entfernt. Dabei hat mir meine Erfahrung sehr geholfen, Risiken richtig einzuschätzen. Bei diesem Sturm waren es unglaublich viele Bäume, die beschädigt wurden und umgestürzt sind. Im Sommer sind alle Bäume voll belaubt, sodass der Wind eine große Angriffsfläche hat. Im Winter passiert bei solchen Stürmen gar nicht so viel.

Die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren war sehr gut und ich wurde angefordert, um zu helfen. Der Lkw-Kran von der Feuerwehr war wirklich eine große Hilfe, weil wir damit große Stammteile anbinden und rausheben konnten. Feuerwehren und Bauhof sind immer noch damit beschäftigt, die Sturmschäden zu beseitigen. Die Nacharbeiten dauern bestimmt noch zwei Wochen. Am Olchinger See haben wir gerade eine schief stehende Fichte gefällt, das sieht man auf dem Foto. Der Wurzelteller war angehoben, daher bestand die Gefahr, dass der Baum noch ganz umfällt. Viele vom Sturm beschädigte Bäume mussten wir aus Sicherheitsgründen ganz fällen.

Worauf ist dabei zu achten? Die eigene Sicherheit muss ja zweifellos vorgehen…

Ich passe auf, dass mich die Baumteile nicht treffen und dass auch den Fahrzeugen und meinen Kollegen nichts passiert. Wir tragen eine Schutzausrüstung mit Helm und Schnittschutzhose beim Sägen. Bei umgefallenen Bäumen ist oft Spannung im Holz, sodass es wichtig ist, die Säge richtig anzusetzen.

