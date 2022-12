Brucker Fliegerhorst-Pläne forcieren Olchinger Südwest-Umgehung

Von: Kathrin Böhmer

Das Dauerbrenner-Thema Südwestumfahrung hat in Olching einen neuen Auftrieb bekommen. Dies wegen der Brucker Fliegerhorst-Planung.

Olching – Wenn Fürstenfeldbruck sein neues Quartier am Fliegerhorst bauen will, dann braucht Olching erst Recht eine Entlastung auf den innerstädtischen Straßen. Darum jedenfalls drehte sich die Diskussion im Stadtentwicklungsausschuss, als es um die Ausformulierung der Stellungnahmen zu den Plänen der Kreisstadt ging.

Eine Formalie

Hierbei handelt es sich um eine Formalie. Vertreter der Stadt Fürstenfeldbruck hatten im Oktober die Pläne für ein Wohn- und Geschäftsquartier auf dem Fliegerhorst-Gelände dargestellt. 1600 Wohnungen und 3000 Arbeitsplätze stehen im Raum. Die Nachbarkommunen sollen bis Ende des Jahres ihre Sorgen und Anliegen hinsichtlich des Groß-Projektes kundtun. Wie viel das bringt, darüber machte man sich wenig Illusionen.

Nach Esting

Bürgermeister Andreas Magg (SPD) sagte klipp und klar: „Wir wissen genau, was wir mit dem Text erhalten – und was nicht.“ CSU-Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer sprach gar davon, dass „das einzig scharfe Schwert“ eine Klage sei, weil man im Prozess nicht entsprechend beteiligt worden sei. Bauer erinnerte noch einmal daran, dass „diese Menschen aus Fürstenfeldbruck“ seiner Meinung nach die Lage falsch einschätzen. „Die Masse der Menschen fährt nicht zur S-Bahn nach Bruck, sondern zum näherliegenden Bahnhof in Esting.“

Die Sorge darüber, dass der Verkehr weiter wächst, ist groß. Dass sich der Verkehrsfluss über den vierspurigen Ausbau der B471 bessere, stimmte Ingrid Jaschke (Grüne) skeptisch. „Die Autobahn ist der begrenzende Faktor.“ Grundsätzlich halte sie die Brucker Idee der „Stadt der kurzen Wege“ aber nicht für verkehrt.

Umfahrung wird zum Muss

Fritz Botzenhardt (SPD) erklärte: „Diese Pläne machen die Südwestumfahrung gerade zu einem Muss.“ Ihn überrasche, dass Maria Hartl (CSU), betroffene Anwohnerin und jahrzehntelange Verfechterin der Trasse, das nicht zur Sprache bringe. Hartl entgegnete, sie traue sich schon gar nicht mehr, das Wort in den Mund zu nehmen. Aber: „Die Bürger werden das nicht hinnehmen, das sollten wir auch in dem Text verankern.“ Ganz plakativ: keine Fliegerhorst-Bebauung ohne Südwestumfahrung.

Klebt sich Stadträtin auf die Brucker Straße?

Das allerdings ist eine Zwickmühle, wie Bürgermeister Magg warnte. „Wir schwächen damit möglicherweise unsere Position.“ Immerhin könnte man den Spieß umdrehen: Mit der Umfahrung ist der drohende Verkehrszuwachs nicht mehr problematisch. Das müsse aber überörtlich gelöst werden, was seit 30 Jahren nicht passiere. Er plädierte für die Variante: Es gibt keine Umfahrung, deshalb geht es nicht. Punkt.

FWO-Stadtrat Josef Gigl sorgte dann noch für Lacher, als er vor etwas ganz anderem warnte: „Ich will nicht erleben, dass sich die Kollegin Hartl mit Kleber auf die Brucker Straße hockt. Und eingesperrt wird sie auch noch.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.