Neue Tierarztpraxis hat einen Haken - „Bereich ist bereits relativ gut zugeparkt“

Von: Kathrin Böhmer

Aus einem Mehrfamilienhaus in Olching soll eine Kleintierpraxis werden. Es fehlen allerdings genügend Stellplätze. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

In Olching soll es eine neue Tierarztpraxis geben. Pläne hierfür lagen dem Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung vor. Es gibt allerdings einen Haken.

Olching - Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Donaustraße soll eine Kleintierpraxis werden. Soweit ist das baurechtlich eigentlich unproblematisch. „Der springende Punkt sind aber die Stellplätze“, erklärte Bauamtsleiter Markus Brunnhuber den Gremiumsmitgliedern.

Für das Gebäude sei derzeit ein Stellplatz im Garagenhof vorhanden, außerdem stehen vier weitere oberirdisch für die Wohnungen zur Verfügung. Allerdings seien diese nicht konkret zugeordnet. Vor dem Haus gibt es außerdem einige öffentliche Parkplätze, die aber nicht dauerhaft durch die Praxisbesucher belegt werden sollen und somit nicht infrage kommen als Alternative.

Für Arztpraxen ist in der Regel ein Stellplatz je 30 Quadratmeter Nutzfläche vorgeschrieben, mindestens jedoch drei Stellplätze. Da es sich um eine so genannte Bestellpraxis handle, also man nur mit Termin hinkann, soll eine Reduzierung möglich sein, heißt es aus dem Olchinger Bauamt. Einer der vorhandenen Stellplätze würde somit ausreichen. Das muss nun allerdings mit der Eigentümergemeinschaft geklärt werden.

Das hielten auch die Bauausschussmitglieder mehrheitlich für eine gute Lösung. Fritz Botzenhardt (SPD) fragte: „Wäre nicht eine Beschilderung eine Idee?“ Dem entgegnete Bürgermeister Andreas Magg (SPD), dass man so etwas den Eigentümern nicht vorschreiben könne als Stadt. Josef Neumaier (CSU) mahnte: „Der Bereich ist bereits jetzt relativ gut zugeparkt.“ Und er plädierte darauf, die entsprechende Regelung mit der Eigentümergemeinschaft schriftlich festzuhalten. Fraktionskollegin Maria Hartl fand die Idee gut, sie hat nicht die Befürchtung, dass es zu einem erhöhten Aufkommen von Autos kommen könne. „Es geht ja nur mit Termin. Und der Tierarzt hat kein Interesse daran, dass da gleichzeitig zehn Hunde und Katzen in der Praxis sind.“

Grünen-Stadtrat Michael Kircher fragte noch ganz grundsätzlich nach, ob es nicht Probleme mit Anwohner geben könnte, wenn da Tiere übernachten und diese „rumjaulen“. Der Bauamtsleiter sagte: „Hoffentlich jaulen die nicht rum, denen soll ja geholfen werden.“ Aber grundsätzlich sei die Nutzung als Kleintierpraxis auf diesem Areal zulässig. Kircher stimmte dennoch gegen das Vorhaben, alle anderen neun Bauausschussmitglieder waren dafür. gar

