Eine Traditionsgaststätte macht zu - Wirtsleute wollen mehr Zeit für Familie

Von: Peter Loder

Die Dorfstub’n hat noch bis Silvester geöffnet. © lo

Mitten in Olching, am Kreisverkehr beim Nöscherplatz, liegt die Dorfstub’n. Die Gaststätte gibt es seit 125 Jahren, sie wird sehr geschätzt. Doch nun schließen die Wirtsleute das Lokal in seiner derzeitigen Form.

Olching – 2023 ist eigentlich das Jubiläumsjahr: Vor 125 Jahren wurde die Gaststätte (Streller) im Herzen von Olching zum ersten Mal erwähnt. Alte Aufnahmen dokumentieren die Geschichte des Gebäudes, vor dem einst der Maibaum stand und das jetzt viele als Dorfstub‘n kennen. Doch genau in diesem Jahr, am 31. Dezember, wird die Geschichte enden. Die Gaststätte wird in dieser Form geschlossen. Die Stammgäste, die bis zum Jahresende ihre Gutscheine einlösen können, werden am 31. Dezember mit einem Silvestermenü verabschiedet.

Wollen mehr Zeit für die Familie: Daniel und Ladina Vogler. © lo

Die Wirtsleute Daniel (48) und Ladina Vogler (41) wollen mehr Zeit für ihre Kinder haben. „Ein gemeinsames Abendessen hat es bisher sehr selten gegeben“, berichtet das Paar. Denn für ein harmonisches Familienleben seien die Öffnungszeiten einer Gastwirtschaft gänzlich ungeeignet.

Neues Kapitel: Aus der Dorfstub‘n wird ein Mietlokal

Deshalb haben sich die Eheleute, die mit der Gastronomie aufgewachsen sind, entschlossen, einen neuen Weg zu gehen. Die urig-rustikal eingerichteten Räumlichkeiten an der Hauptstraße 41 können schließlich ab 1. März 2024 für private oder geschäftliche Feierlichkeiten gemietet werden.

Ein Stück Olchinger Geschichte: Das Gebäude um das Jahr 1925. © Stadtarchiv

Die Voglers übernehmen dann auch den seit über 40 Jahren bestehenden Partyservice Streller. Damit wird eine Familientradition fortgesetzt: Firmengründer Georg Streller senior ist der Vater von Ladina Vogler. Die seit 1898 bestehende Wirtschaft war schon im Familienbesitz, als sie 2012 von dem Ehepaar gepachtet und kulinarisch aufgewertet wurde. Daniel Vogler stammt aus einer im kleinen Ort Fischen bei Oberstdorf beheimateten Wirtsfamilie und war vor seiner Heirat in einem Tiroler Fünf-Sterne-Hotel beschäftigt. Ehefrau Ladina (41) ist gelernte Tourismusfachfrau.

Auch, wenn die Voglers nun ein neues Kapitel aufschlagen, ist ihnen klar: „Die Arbeit wird deshalb nicht weniger, sondern eine andere.“ Den sechs in den Dorfstub’n beschäftigten Mitarbeitern wurde die Übernahme ins bereits mit vier Angestellten bestehende Catering-Geschäft angeboten.

