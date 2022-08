Trotz Heirat dem Traumberuf Pfarrer so nah - jetzt Abschied in den Ruhestand

In Olching sehr beliebt: Diakon Wolfgang Baldes übernahm unter anderem Trauungen und Beerdigungen. Nun geht er in den Ruhestand.

Olching

Von Ulrike Osman schließen

In der katholischen Kirche ist es nicht möglich, zu heiraten und Pfarrer zu werden. So gab Wolfgang Baldes seinen Traumberuf wegen der Liebe auf, aber nicht ganz: Er kam ihm so nahe, wie nur irgendwie möglich und wurde Diakon. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand.

Olching – An seinem letzten Arbeitstag, dem 31. August, wird es genau 24 Jahre her sein, dass Baldes seinen Vorbereitungsdienst für das Amt eines Ständigen Diakons antrat. Schon damals kam er nach Olching. Im September 2000 empfing er die Weihe von Kardinal Friedrich Wetter. Neben der Pfarrei Peter und Paul war er bald für St. Elisabeth in Esting zuständig und somit an der Vorbereitung des Pfarrverbands beteiligt, der seit 2014 besteht.

Dem Priesterseminar kehrte er den Rücken

Der gebürtige Sauerländer hatte einen langen Weg zurückgelegt, bevor er als Diakon seinem ursprünglichen Berufsziel so nahegekommen war, wie es für einen verheirateten Mann möglich ist. Nachdem er seine Ehefrau kennengelernt hatte, schloss er zwar sein Theologiestudium noch ab, kehrte dem Priesterseminar aber den Rücken. 1981 zog er aus Frankfurt zu seiner Zukünftigen nach München, im Jahr darauf wurde geheiratet.

Beruflich Fuß zu fassen, sei enorm schwierig gewesen, erinnert sich der 66-Jährige. Er ergatterte eine Stelle als Religionslehrer mit mageren acht Stunden in der Woche und hielt sich ansonsten mit Jobs über Wasser. Vier Jahre lang arbeitete er als Dachdeckerhelfer.

Erneute Hochzeit war ein Kampf

Danach gestaltete er Medieninhalte für die Deutsche Bischofskonferenz und war an einer umfangreichen Arbeit zum Thema Sekten beteiligt. Dass er dabei auf dem katholischen Auge nicht blind sein wollte und sich auch den Verband Opus Dei vornahm, kam nicht gut an. Der Teil wurde aus der Arbeit herausgestrichen.

Es war nicht das einzige Mal, dass Baldes den Kopf schüttelte über die Kirche, der er sich trotz allem immer verbunden fühlte und nach wie vor fühlt. Als er einige Jahre nach dem Tod seiner ersten Frau ein zweites Mal heiraten wollte, wurde ihm die Genehmigung zunächst versagt. Zwar dürfen verheiratete Männer Diakon werden, aber geweihte Diakone dürfen nicht heiraten. Baldes wehrte sich gegen die Entscheidung. „Es war ein ziemlicher Kampf.“ Den er schließlich gewann.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der 66-Jährige hat den Pfarrverband auf vielfache Weise geprägt. Nicht wenige Paare, die er getraut hat, lobten die Lebensnähe seiner Ansprachen. Für den Pfarrbrief schrieb er Porträts über Gemeindemitglieder. Mit „Gott in Wort und Klang“ führte er eine Veranstaltungsreihe ein, die Bibeltexte und von diesen inspirierte Lyrik mit Musik verbindet – mal an der Orgel gespielt, mal von einer Band. Die Reihe will Baldes im Ruhestand fortsetzen. Auch seine Workshops „Tanze dein Leben“ wird es weiterhin geben, künftig in Gröbenzell.

Tanzen hat eine besondere Bedeutung für den Diakon. Es half ihm, die Trauer um seine erste Frau zu verarbeiten. Sie starb Ende 2013 nach langer Krankheit, während der Baldes sie gepflegt hatte. Nach ihrem Tod ging er in eine psychosomatische Rehaklinik, um wieder Kraft zu schöpfen. „Durch die tanztherapeutischen Angebote dort habe ich meine innere Lebendigkeit wiedergefunden.“

Auf Wunsch machter noch weiter

Danach reduzierte er seine Wochenarbeitszeit. Auch den Ruhestand tritt er früher an. „Ich könnte bis 70 arbeiten, aber das wäre nicht meins.“ Er will Rennrad fahren, Museen besuchen und lesen – nicht nur die geliebte Lyrik, denn seine zweite Frau hat ihn zwischenzeitlich mit ihrer Krimi-Leidenschaft angesteckt. Fehlen wird ihm die Arbeit dennoch. „Ich habe sehr gerne gepredigt. Das vermisse ich.“ An seinem Wohnort Putzbrunn sei der Pfarrverband so gut besetzt, dass kein Bedarf für Aushilfen bestehe. In Olching aber wird man den beliebten Diakon noch ab und zu sehen. Auf Wunsch werde er tätig werden, verspricht er – zum Beispiel bei Trauerfeiern. Einige haben ihn bereits gebeten, eines Tages ihre Beerdigung zu übernehmen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.