Tausende Lichter gegen die Dunkelheit: Das Weihnachtshaus leuchtet wieder

Von: Hans Kürzl

Auf dem ganzen Grundstück des Weihnachtshauses leuchtet es nach Einbruch der Dunkelheit. © kürzl

Tausende Lichter, Weihnachtslieder und Funk-Kopfhörer für das Publikum: In Olching lockt das Weihnachtshaus von Manfred Piringer nach zwei Jahren Corona-Pause wieder vor allem junge Gäste an. Auf Kritik am Energieverbrauch ist der Olchinger vorbereitet.

Olching – Wenn es dunkel wird, erstrahlt das Weihnachtshaus an der Rebhuhnstraße in vollem Glanz. Unzählige bunte Leuchten hat Manfred Piringer in den vergangenen Wochen installiert. Bei rein optischer Bespaßung des Publikums wollte es der Olchinger aber nicht belassen. Auch akustisch ist das Gebäude mit einem weihnachtlichen Musical zur Attraktion geworden. Die Lieder stammen von professionellen Sängern, die Texte werden von Piringer selbst gesprochen. Von Berufs wegen Kameramann weiß Piringer, wie man eine Show aufzieht. „Man bekommt ein Gespür dafür, wie Freude ankommt“, sagt er.

Ruhe für die Nachbarn

Lauschen können die Besucher den weihnachtlichen Klängen über insgesamt 40 funkferngesteuerte Kopfhörer. Die gibt der Olchinger vor jeder Vorstellung samt einer kurzen Einweisung an seine Gäste aus. Guter Nebeneffekt: So haben die Nachbarn ihre Ruhe.

Ganz ungetrübt ist die vorweihnachtliche Lichterfreude aber nicht. Denn Energieknappheit und der damit verbundene Appell zum Stromsparen stehen eigentlich im Widerspruch zum hell erleuchteten Weihnachtshaus an der Rebhuhnstraße. Natürlich, so sagt der gebürtige Wiener, habe er damit gerechnet, dass ihn Menschen darauf ansprechen: „Wie kann man nur so verschwenderisch sein, wenn man eigentlich sparen soll?“, habe er sich schon anhören müssen – begleitet von einem Kopfschütteln.

Doch nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie will Manfred Piringer seinen Mitmenschen einfach nur eine Freude machen. Er erinnert an die vergangenen Weihnachtfeste – ohne Weihnachtsmärkte und mit vielen Beschränkungen. „Das sollte eigentlich Grund genug sein, sich wieder etwas Freude und etwas fürs Herz zu gönnen“, findet Manfred Piringer.

Licht ins Dunkel

Zudem sei er ja nicht der einzige, der Licht ins Dunkel der Vorweihnachtszeit bringe. Piringer verweist auf Christkindlmärkte und Weihnachtsbeleuchtungen in den Straßen, auch in seiner Stadt. Dort sehe man es schließlich ebenfalls so, dass die Menschen gerade in der Weihnachtszeit etwas Zauber und Glitzer bräuchten. „Zum Ablenken“, wie Piringer sagt. Dabei gebe es doch aktuell wahrlich genug schlechte Nachrichten. „Da muss es doch erlaubt sein, Freude zu bringen.“

Die Vorstellungen

finden in der Rebhuhnstraße 8 in der Vorweihnachtszeit immer von Freitag bis Sonntag statt. Sie beginnen jeweils um 17 und um 18.30 Uhr und dauern in der Regel etwa 35 Minuten. Bei Regen fallen die Aufführungen aus. Weitere Infos gibt es unter www.weihnachtshaus-in-olching.de.

