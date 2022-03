Asyl-Helfer engagieren sich auch jetzt

Der Helferkreis Asyl Olching unterstützt seit 2014 Menschen, die aus Krieg, Armut und politischer Unterdrückung geflohen sind, bei der Integration in ihrer neuen Umgebung.

Olching – Dazu gehören nun auch Geflüchtete aus der Ukraine. Die ersten 55 Flüchtlinge sind vom Landratsamt in einer Olchinger Sammelunterkunft untergebracht worden. Darüber hinaus haben Geflüchtete in der Amperstadt bereits privat bei Verwandten, Bekannten oder in spontan zur Verfügung gestelltem Wohnraum Unterschlupf gefunden.

In direkter Zusammenarbeit mit der Stadt, der Caritas und dem Landratsamt stellt der Helferkreis seine Infrastruktur zur Verfügung und ist dabei, alte und neue Ehrenamtliche für die Hilfe vor Ort zu mobilisieren. So wurde in der Unterkunft für die ukrainischen Geflüchteten bereits ein Internetanschluss eingerichtet, die ärztliche Versorgung unterstützt und Sportangebote für Kinder vermittelt.

Betreuung für Kinder

In den Räumen der Ganztagsbetreuung an der Grundschule Graßlfing wird seit dieser Woche eine ehrenamtliche Vormittagsbetreuung für Kinder angeboten. Die Kleiderkammer in der Heckenstraße soll in Kürze reaktiviert werden. Die Fahrradwerkstatt, ebenfalls in der Heckenstraße, steht mit ihrem Angebot an Fahrrädern und Kinderwagen auch den Geflüchteten aus der Ukraine zur Verfügung.

„Über die aktuelle, anlaufende Hilfe für die Menschen aus der Ukraine hinaus kümmert sich der Helferkreis weiterhin um Geflüchtete und Angekommene aus aller Welt“, sagt Georg Draude, der sich seit 2015 ehrenamtlich im Helferkreis engagiert. „Dabei schauen wir nicht auf die Herkunft, auf die Religion oder Hautfarbe der Geflohenen, sondern leisten pragmatische Hilfe, wo sie benötigt wird.“

Wer sich einbringen oder spenden möchte, soll sich per per E-Mail an info@helferkreis-asyl-olching.de wenden. Auf www.helferkreis-asy-olching.de sowie auf www.olching.de finden sich weitere Informationen.

