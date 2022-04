Familie aus der Ukraine: Die zweite Herbergssuche nach der Flucht

Von: Kathrin Böhmer

Noch sind sie gut aufgehoben: (v.l.) Rosina mit David, Babuschka, Cherwonka sowie Jaroslav und Maria (vorne). Gerlinde und Dieter Landersdorfer haben sie in ihrem Haus aufgenommen und kümmern sich um sie. © Weber

Völlig schockiert von den Vorgängen in der Ukraine nehmen viele Menschen spontan Flüchtlinge bei sich zu Hause auf. Doch nicht in allen Privathaushalten können die Ukrainer auf Dauer bleiben.

Olching– So beginnt für sie erneut eine Herbergssuche, die unter Umständen in einer Massenunterkunft endet – und ihre bisherigen Gastgeber oft völlig frustriert.

Wenn die Feuerwehrsirene heult, kommt die Panik wieder hoch. Die Erinnerungen kehren zurück, an den Krieg, die Bombardierung, an Leichen. Dann muss Gerlinde Landersdorfer psychologisches Feingefühl beweisen. Sie erklärt der ukrainischen Familie, die sie kürzlich aufgenommen hat, mit ruhiger Stimme, was gerade passiert. „Es ist kein Fliegeralarm. Es gibt keine Bedrohung, alles ist gut.“

So langsam verstehen ihre Gäste, dass sie außer Gefahr sind. In einem sicheren Hafen in Olching. In komfortablen Einzelbetten, Privatsphäre, mit persönlicher Betreuung von engagierten Gastgebern. Noch. Denn die Uhr tickt: Die Familie muss schon bald wieder raus aus dem neuen, liebevollen Zuhause.

Die meisten sind privat untergekommen

Gerlinde Landersdorfer gehört zu den vielen Menschen im Landkreis, die Ukraine-Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben. Rund 1500 sind in privaten Quartieren untergebracht, wie das Landratsamt mitteilt. Bei rund 2000 registrierten Geflohenen ist das der weitaus größere Teil im Vergleich zu den 500, die in staatlichen Unterkünften leben. Doch dahinter steht die große Frage: Wie lange können die Flüchtlinge in den Privaträumen bleiben – und was passiert dann?

Dass die Spontanhilfe von Privatleuten Grenzen hat, zeigt der Fall von Landersdorfer in mehrfacher Hinsicht. Die 67-Jährige hatte kurz nach dem Überfall der Russen beschlossen, dem Landratsamt Räume im zweiten Stock ihres Hauses anzubieten. Bad und Küche müsse man sich halt teilen. Die Rentnerin wusste schon, es ist auf Zeit, aber sie wollte helfen. Doch diese Zeit endet bald. Landersdorfer und ihr Partner haben seit langem eine Auslandsreise gebucht. Im Mai geht es los. Dann müssen auch ihre Gäste ausziehen. Nur macht der Olchingerin große Sorge, was mit ihnen passiert, wenn sich keine andere Privatwohnung findet.

In die Sammelunterkunft?

Im schlimmsten Fall geht es für den Vater mit den zwei Söhnen (vier und zehn Jahre alt), die ihre Mutter früh wegen Krebs verloren haben, die Tante und die Oma wieder ganz an den Anfang, in die Sammelunterkunft. Keine Privatsphäre mehr, keine Einzelbetreuung. „Das bricht mir das Herz“, sagt die Rentnerin, die jahrelang den Kindergarten St. Peter und Paul in Olching geleitet hat.

In der zuständigen Behörde, dem Landratsamt, ist man sich des Problems bewusst. „Die private Unterbringung wird keine Dauerlösung sein“, sagt Sprecherin Ines Roellecke. Derzeit liege der Fokus der Behörde allerdings klar darauf, große Unterkünfte, die sofort verfügbar sind, für die Menschen zu finden.

Es gehe nicht anders. 200 Flüchtlinge pro Woche sind angekündigt. Zum Vergleich: 2014 waren es 78. „Es ist eine gigantische Aufgabe“, betont Roellecke. Mitarbeiter und Katastrophenschutz seien bereits rund um die Uhr im Einsatz, um Räume zu akquirieren. Turnhallen seien dabei nur die erste Notlösung. Täglich flattern zwischen zehn und 20 Angebote für Gebäude bei der Behörde herein, die geprüft werden müssen. „Die Einzimmer-Wohnung rutscht da auf der Dringlichkeitsliste nach hinten“, erklärt Roellecke.

Im Haus wird es eng

Auch Gerlinde Landersdorfer hat drei Wochen lang keine Antwort bekommen. Sie bekam mit, dass die Flüchtlingshilfe in München dringend nach Quartieren suchte. Mit einem Großraumtaxi fuhr sie zum Hauptbahnhof. „Ich war schockiert über die lange Schlange von Flüchtlingen“, erinnert sie sich. Am liebsten hätte sie noch mehr mit zu sich nach Hause genommen. Tatsächlich wurden es auch schnell mehr, als geplant. Weitere Angehörige erbaten eine Unterkunft. Gerlinde Landersdorfer organisierte noch einen Raum bei einer christlichen Gemeinde, weil es bei ihr im Haus einfach zu eng wurde. Allerdings kamen die Verwandten zum Duschen. Und man könne es sich vorstellen: „Wenn in meinem Haus neun Leute unter der Dusche stehen, tobt der Bär.“ Die Stadt Olching hat nun die sanitären Anlagen im Hallenbad angeboten.

Kein Leitfaden

All dies funktioniert nur mit viel Eigeninitiative. „Wir rödeln die ganze Zeit“, sagt die Rentnerin. So etwas wie einen Leitfaden gibt es ja nicht. Mit neun Personen marschierte sie zur Stadt für die Anmeldung. „Durch Zufall haben wir erfahren, dass es kostenlose Sim-Karten für das Handy gibt, auch da mussten wir wieder recherchieren, wo“, berichtet die 67-Jährige.

Sie hilft gerne, aber sie gibt auch zu: „Wenn mir das alles jemand vorher gesagt hätte, hätte ich es mir vielleicht doch noch einmal genauer überlegt.“ Fest steht aber: Sie würde es wohl immer wieder tun. Das ist im Übrigen im Sinne der Kreisbehörde. „Wenn jemand helfen will, sind wir froh darüber“, sagt Sprecherin Roellecke. Denn es verschafft zumindest schon einmal eines: Zeit, um die Mammutaufgabe zu stemmen.

