Ukrainer müssen Unterkunft verlassen: Ärger über Flüchtlings-Rochade

Immer mehr Menschen suchen Zuflucht in Deutschland. © Felix Schlikis/imago

Aufregung in Olching: Ukrainische Flüchtlinge müssen die Unterkunft an der Hermann-Böcker-Straße verlassen, um anderen Geflüchteten Platz zu machen.

Olching – Helfer kritisieren, dass so Strukturen zerstört würden. Das Landratsamt verteidigt das Vorgehen.

Gruppe soll zusammenbleiben

Um die 30 Ukrainer in Familienverbänden müssen dieser Tage ausziehen. Sie werden in kleineren Unterkünften oder in Wohnungen des Landratsamts untergebracht, wie eine Sprecherin betonte. Der Grund: Eine Gruppe von Ungarisch sprechenden Sinti/Roma (ebenfalls aus der Ukraine) war zuletzt wegen der Platzknappheit länger als üblich in der Erstaufnahme in Maisach beheimatet und muss diese verlassen.

Diese Personen sollen zusammen in einem größeren Heim untergebracht werden, da das die Betreuung erleichtert. Dabei gehe es vor allem um Dolmetscher-Unterstützung. Deshalb sollen die Personen in die größere Unterkunft ein- und die anderen ausziehen, um auf kleinere Einheiten im Landkreis verteilt zu werden.

In neue Umgebung verfrachtet

Letztere hätten damit in Zukunft sogar eine bessere Wohnsituation als in der Groß-Unterkunft, so die Landratsamt-Sprecherin. Sie räumt allerdings auch ein: Die Rochade sei nicht gut kommuniziert worden, die Helfer seien nicht informiert worden. Die Vorbereitungen für die Ankunft eines neuen Busses mussten in der letzten Woche von nur einer Person gemeistert werden, ergänzte Landrat Thomas Karmasin.

Tatsächlich war es in Olching zu Aufregung gekommen. „Da werden Familien zerrissen, da werden Menschen, die etwas Ruhe und den einen oder anderen Kontakt gefunden haben, aus allem rausgerissen und in neue Umgebungen verfrachtet“, heißt es etwa in einem Schreiben des früheren SPD-Stadtrats und Flüchtlingshelfers Alfred Münch. „Da werden Kinder aus Kitas und Schulen wechseln müssen, wo sie gerade mal erste Kontakte und Erfahrungen gesammelt haben“, heißt es weiter.

Die oberste Priorität

Die Sprecherin des Landratsamts hält dem die große Not bei der Unterbringung Geflüchteter entgegen. „Wir müssen uns entscheiden: Was ist das kleinere Übel?“ Oberste Priorität besitze die Unterbringung der Geflüchteten. „Das Landratsamt, insbesondere meine mit der Flüchtlingsunterbringung befassten Mitarbeiter sind mit einer Aufgabe betraut, zu deren Erfüllung nicht die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Damit meine ich nicht nur die personellen Ressourcen im Amt, sondern vor allem das Angebot an geeigneten Unterkünften: es ist schlicht nicht vorhanden“, schrieb Landrat Karmasin in diesem Zusammenhang. Dies sei nicht nur und nicht einmal in besonderem Maße im Landkreis Fürstenfeldbruck der Fall, sondern in fast allen umliegenden Landkreisen.

Ein Ende des Zustroms ist wohl nicht in Sicht. In dieser Woche wird erneut ein Bus mit ungarisch sprechenden Flüchtlingen aus der Ukraine erwartet. Danach könnte der Landkreis etwas Luft holen, da für die nächsten zwei Woche bislang keine Neuankünfte angekündigt worden seien. Spätestens in der fünften Kalenderwoche aber sei mit dem nächsten Bus zu rechnen. Entsprechend ist das Landratsamt weiter auf der Suche – etwa nach leer stehenden Gewerbehallen.

