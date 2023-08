Frisch aus dem Verteilerzentrum: Auf den Spuren eines Amazon-Paketes aus Olching

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Die kürzeste Strecke aus dem Verteilerzentrum: Fahrer Zaheer Uddin hat an diesem Tag die Olchinger Runde übernommen und macht hier Halt an der Dachauer Straße. © Peter Weber

Man könnte meinen, dass die Olchinger durch das Verteilerzentrum im Gewerbegebiet einen großen Vorteil haben, wenn sie ein Paket bei Amazon bestellen. Tatsächlich macht das nicht so viel aus, wie man meinen könnte. Dafür gibt es ganz spezielle Routen.

Olching – Im Amazon-Universum ist Schnelligkeit ein hohes Gut. Lieferzeit: eher ein als zwei Werktage, so das Versprechen. Wer online kauft, der will nicht warten. Den gemütlichen Einkaufsbummel macht man in der Stadt. Trotzdem ist im Olchinger Verteilerzentrum von Stress an diesem Donnerstagmorgen gar nichts zu spüren. In der Halle mit den langen Fließbändern läuft Musik, die Mitarbeiter bestimmen, was gehört wird. Manche stehen auf Hip Hop, andere auf Schnulzen. Es ist eine bunte Mischung, die aus den Boxen schallt. Aber modern. Was wohl nicht überall so ist: „Es gibt einen Standort in Deutschland, da läuft nur Schlager, rauf und runter“, erzählt jemand und lacht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Beladen wird draußen im Hof

Gleich beginnt die letzte Etappe: das Beladen der Autos. In Olching passiert das draußen bei Wind und Wetter, was woanders unter einem Dach stattfindet. Das Verteilerzentrum war 2015 das erste in Deutschland. Die Halle im Gewerbegebiet an der B471 wurde so übernommen und nicht extra gebaut. Deshalb ist auf dem Innenhof, dem Yard, jeden Vormittag (außer sonntags) etwas zu beobachten, was an ein unglaublich ordentliches Autokino erinnert.

Open-Air-Ladeplatz: Im Innenhof werden die Pakete zu den Autos gebracht und eingeladen. © tb

Amazon will ein guter Nachbar sein

An der Schranke auf dem Gelände warten gut 30 weiße Kastenwagen und blaue Sprinter mit lächelndem Pfeil-Logo brav in der Schlange, die Straße draußen blockieren sie nicht. Ein Yard-Marshall läuft mit Warnweste und einem Einwinkstab nach vorne. Gegen 10 Uhr rollt die erste Besatzung herein. Langsam, in Schrittgeschwindigkeit mit Warnblinklicht positionieren sie sich Reihe für Reihe auf den vorgezeichneten Flächen.

Erst wenn wirklich alle stehen, der Motor aus ist, leuchtet der Stab des Marshalls grün. Dann öffnen alle die Türen und steigen aus. So ist die Sicherheit gewährleistet. Und die ersten Trolleys mit Paketen werden über die Rampe geschoben.

An diesem Tag passiert all das unter den Augen von Standortleiter Florian Kreitmeier und Unternehmenssprecher Steffen Adler, die dem Tagblatt einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Amazon nahm heuer sogar am Tag der Offenen Tür des Stadtmarketingvereins teil. Tausende Besucher durften in die Halle. Adler erklärt: „Wir wollen ein guter Nachbar sein.“ Immerhin waren nicht alle Olchinger damals begeistert von dem Logistik-Riesen vor der Haustür. Von der Kritik in Sachen Umgang mit billigen Subunternehmern ganz abgesehen.

Einige wünschten sich einheimisches Gewerbe, das Steuern zahlt. Lange Thema war ebenso die „Flut der Amazon-Fahrzeuge“, die alles zuparkten. Die Autos bekommen nun in Maisach ein neues Parkhaus. Die Amazon-Fläche in Olching ist ausgeschöpft. Es soll aber auch nicht mehr erweitert werden. Dafür gibt es in Erding ein neues Sortierzentrum.

Die erste Station in der Halle: Hier werden die Pakete nach Orten sortiert. Chef Florian Kreitmeier spricht von einem kleinen Heimvorteil für die Olchinger. © Peter Weber

Das Unternehmen, das als wertvollste Marke der Welt gehandelt wird, will nun also Transparenz zeigen. So besteht die Möglichkeit, einmal den Weg zu verfolgen, den ein Paket aus Olching für Olching und die nächste Umgebung, also Gröbenzell, Puchheim oder Fürstenfeldbruck nimmt. Macht die Nähe etwas aus?

„Es gibt nur einen kleinen Heimvorteil“, erklärt Standort-Chef Kreitmeier. Auf der kurzen Strecke sei die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer, dass etwas dazwischenkomme. Aber: „Das System ist so ausgelegt, dass wirklich alle Kunden ihr Paket schnell erhalten, egal wie nah oder fern.“ Tatsächlich gehen die Olching-Fuhren sogar später heraus. Immerhin müssen die Fahrer teils bis an die österreichische Grenze.

Um das hohe Gut, die Schnelligkeit zu wahren, ist jeder noch so kleine Schritt von cleveren Computersystemen erfasst. Gibt es einen Hund auf einem Grundstück? Passieren an einer bestimmten Strecke ständig Unfälle? Wann ist Berufsverkehr auf der B471? Das alles erfasst ein Algorithmus, der die Routen immer wieder neu zusammenstellt.

Auto fährt zweimal in eine Straße

Es kann so tatsächlich passieren, dass das Amazon-Auto morgens in die eine Hälfte der Straße fährt und abends in die andere. „Möglicherweise umgehen wir so eine schwierige Kreuzung, die nur Zeit kosten würde“, berichtet Unternehmenssprecher Adler. Wichtig ist ihm: Man achte auf gesetzlich vorgeschriebene Arbeits- und Pausenzeiten und erwarte dies auch von den Subunternehmern. Plus: Sicherheit geht vor. Die Quote ist gut: 90 Prozent der Fahrer sind pünktlich oder sogar früher fertig.

Um die Lieferzeit einzuhalten, braucht es aber Vorarbeit. Bereits wenn der Kunde in Olching oder sonst wo nach dem Feuerwehrauto für den Neffen sucht, weiß Amazon, wo er wohnt und wie lange die Lieferzeit beträgt. Deshalb erscheint der Countdown: „Wenn Sie innerhalb von zwei Stunden bestellen...“ Ab dem Moment, wo man den „Kaufen“-Knopf drückt, läuft die Uhr.

Als Beispiel sei hier der Standardweg nachgezeichnet, wie ein Paket in Olching landet, über die eigene Logistik von Amazon und nicht etwa DHL. Das Feuerwehrauto wird im Logistikzentrum in Graben bei Augsburg eingepackt. Dann geht es ins Sortierzentrum in Eggolsheim bei Nürnberg. Von dort wird es nach Olching geschickt. Man kann das sehen. Auf dem Paket befindet sich dann ein Aufkleber: DMU1 (Delivery Station Region Munich).

15 Lastwagen in jeder Nacht

Im Gewerbegebiet an der B471 treffen jede Nacht so um die 15 Lastwagen ein. Drei Tore gibt es. Die Nachtschicht hat somit ordentlich zu tun. Aber auch hier ist Hektik nicht angebracht: Allein aus Sicherheitsgründen, weil beim Be- und Entladen die meisten Unfälle passieren. Die Fahrer müssen ihre Schlüssel sogar abziehen und an eine Vorrichtung hängen, damit gewährleistet ist, dass niemand einfach losfährt.

In Olching kommen ausschließlich Pakete unter 23 Kilogramm an. Wem diese Zahl nun bekannt vorkommt: „So schwer darf der Koffer im Flieger sein“, erklärt Sprecher Adler. Amazon habe sich da an der Gepäckabfertigungskette im Flughafen orientiert. Immerhin: Die Arbeiter müssen das Gewicht mehrmals am Tag heben. Um die 45 000 Pakete durchlaufen die Stationen täglich.

Hier wandert alles in die Taschen, die Transport und Stapeln erleichtern. Mitarbeiter Adrian checkt dabei alles doppelt ab. © Peter Weber

In der Halle gibt es einen ausgeklügelten Prozess, durch den die Pakete aus denselben Orten gesammelt und für eine Tour zusammengestellt werden. Es ist voll automatisiert: Aufkleber werden gescannt, so wissen Fließbänder zu welchem „Finger“ sie ihre Fracht schicken müssen. Dort kommt sie dann in Taschen. Das ist sehr einfach: Wo es leuchtet, kommt das Päckchen hin. Durch einen doppelten Scan wird das noch überprüft, so ist die Fehlerquote marginal. Die optischen Hilfsmittel sind ebenso praktisch. „Bei uns kann jeder arbeiten, er muss nicht einmal Deutsch können“, sagt Chef Kreitmeier. Der Einstiegslohn beginnt bei 15 Euro, nach zwei Jahren 18 Euro. Die Fluktuation sei normal. „Für viele ist das eher eine temporäre Arbeit.“ Aber es gebe auch andere Beispiele, die Aufstiegschancen seien groß. Einheimische arbeiten ebenfalls hier. Sogar ein Feuerwehrmann, sagt der Chef ganz stolz.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

Stammfahrer gibt es nicht

Das Paket mit dem Feuerwehrauto für den Neffen landet am Ende in einer der farbigen Taschen, mit anderen Päckchen aus Olching. So geht es dann auf Tour. Allerdings: „So etwas wie einen Stammfahrer gibt es nicht, da sich die Routen ja auch ändern“, erklärt Kreitmeier. Manche Fahrer bedienen schon immer ähnliche Gebiete und kennen sich aus. „Andere wollen gerne immer etwas Neues.“

An diesem Donnerstagvormittag übernimmt Zaheer Uddin die Heimrunde. Sein blauer Sprinter mit Amazon-Logo wird mit Paketen für Olching beladen. Dann gibt der Yard-Marshall erneut grünes Licht. Auto für Auto rollt langsam hinaus auf den Gewerbering. Uddin steuert Neu-Esting an. Hier wird er schon erwartet: Eine Bewohnerin an der Dachauerstraße nimmt strahlend ihr Paket entgegen. Was drin ist, wird nicht verraten. Denn: „Wir wissen das im Übrigen auch nicht“, verrät Amazon-Chef Kreitmeier. Es sei denn, es ist schon nicht mehr verpackt, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, wie bei Windelkartons. Also kann man nur spekulieren. Vielleicht ein Feuerwehrauto.