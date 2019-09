Vögel sind seit 50 Jahren ihre Leidenschaft

Dank des Vogelliebhabervereins Olching, können Exoten wie Emus und Pelikane ein kleines Waldstück entlang der Amper ihr Zuhause nennen. 50 Jahre kümmern sich die Helfer nun schon um ihre gefiederten Schützlinge.

Olching – Die faulsten Vögel der Welt leben in Australien – und im Olchinger Vogelpark. Dass dort die Nachzucht des seltenen Eulenschwalms gelang, ist einer von vielen Erfolgen des Vogelliebhabervereins Olching und Umgebung. An diesem Samstag, 14. September, feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen.

Was als Zusammenschluss einiger Kanarienvogel- und Wellensittichhalter begann, nimmt heute mit großen Tierparks an Arterhaltungsprogrammen teil. Die Zuchterfolge erklärt Vorstandsmitglied Daniela Kuchenbaur kurz und bündig mit einem Satz: „Wir haben ein Händchen dafür.“ Das mag daran liegen, dass hier kein Geschäft gemacht, sondern eine Leidenschaft gepflegt wird.

Eigenhändiges Füttern gehört zur Arbeit

+ Auch bei der Nachzucht, wie beim Eulenschwalm spielt der Verein eine wichtige Rolle. © Weber Die aktiven Mitglieder scheuen nicht davor zurück, beispielsweise die Eulenschwalme eigenhändig zu füttern, wenn nicht genug Nahrung vorbeigeflogen kommt. Daniela Kuchenbaur vergleicht die Vögel mit Faultieren – „sie sind sogar zu faul zum fliegen“. Normalerweise sitzen die grauen Vögel regungslos auf Ästen, optisch kaum von diesen zu unterscheiden. Die Schnäbel senkrecht in die Luft gestreckt, warten sie darauf, dass Insekten sich zu nah heranwagen. Ein paar Schritte weiter sind vor kurzem prächtige Krontauben eingezogen. Und dann gibt es die frechen Pelikane, die zutraulich nah an den Zaun kommen und mit ihren Schnäbeln am liebsten alles packen wollen, was sich bewegt – sie sind klare Publikumslieblinge.

Der älteste Vogel ist schon über 70

+ Stars des Vogelparks sind natürlich die Tiere selbst. Die zutraulichen Pelikane sind eine große Attraktion. © Weber Hannes, ein über 70-jähriger Andenkondor und ganzer Stolz des Vogelparks, ist ebenfalls ein Star. Doch im Moment ist er auf Reisen. Da der Senior trotz seines Alters in Brutstimmung kommt, hat ihn der Verein an einen Vogelpark in Norddeutschland ausgeliehen. Dort wartet ein hübsches Kondormädel auf einen Gefährten, scherzt Kuchenbaur.Dass der Vogelpark einmal so dastehen würde, hätte sich in den ersten Jahren wohl niemand träumen lassen. Damals war Olching ein Nest in den Amperauen, das für Neubürger interessanter werden wollte. Um die Attraktivität des Ortes zu steigern, stellte die Gemeinde den Vereinen Grundstücke zur Verfügung. Die Vogelliebhaber bekamen ein Gelände im Landschaftsschutzgebiet – auch, um dieses zu erhalten. „Es war von Anfang an der Wunsch, die Amperauen zu belassen und keine großen Rodungen vorzunehmen“, erzählt Daniela Kuchenbaur.

Das Gelände ist großteils unberührt

Behutsam schafften die Vogelfreunde Platz für einige Volieren und Gehege. Noch heute sind zwei Drittel des Geländes unberührt. Mitte der 1970er-Jahre kam die Überlegung auf, den Vogelpark für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nicht alle Züchter fanden die Idee gut, einige zogen sich zurück. Doch diejenigen, die von dem neuen Konzept überzeugt waren, werkelten jede freie Minute auf dem Gelände.

Als 1981 der Stromanschluss kam, halfen Vereinsmitglieder eine Woche lang beim Verlegen der Kabel. Ab 1982 war jeden Sonn- und Feiertag geöffnet. Der Verein hatte damals 120 Mitglieder, von denen aber nur 20 tatsächlich mit anpackten. „Die geringe Zahl der Aktiven hat sich leider bis heute nicht geändert“, heißt es in der Vereinschronik. Dennoch wurden die Öffnungszeiten erweitert. Von April bis November ist an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils von zehn bis 17 Uhr geöffnet.

Flut und Sabotage überstanden

Vogelgrippe, Hochwasser, sogar einen Sabotageakt – alles hat der Vogelpark irgendwie überstanden. Im Frühjahr 2018 öffneten Unbekannte eine Schleuse am Mühlbach und überschwemmten das komplette Areal bis zum Amperkanal. Der Vogelpark wurde überflutet. Damals zeigte sich, wie sehr er den Olchingern am Herzen liegt. „Die Leute sind in Gummistiefeln mit Schubkarre gekommen und haben gefragt, wie sie helfen können“, erzählt Daniela Kuchenbaur, deren Familie ebenfalls begeistert im Vogelpark mitarbeitet.

Sohn Sascha, Fachwart für Eulen und Greifvögel, erstaunte schon als Jugendlicher die Kuratoren großer Tierparks mit seinem Fachwissen. Heute hat der Verein etwa 250 Mitglieder und freut sich über eine neu gegründete, siebenköpfige Jugendgruppe. Die Kinder dürfen mit Hilfe ihrer Eltern eine eigene Voliere anlegen und betreuen. Die Vogelliebhaber sind froh über den Nachwuchs. „Der aktuelle Zustand“, sagt Daniela Kuchenbaur zufrieden, „ist einfach wunderbar.“

Sommerfest zum Jubiläum

Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums veranstaltet der Vogelliebhaberverein Olching an diesem Samstag, 14. September, ab 10 Uhr ein Sommerfest, unter anderem mit einer Fotoausstellung, einem Preisrätsel für Kinder und Tipps zum Thema Wildvögel füttern. Es gibt Würstl, Schmalzbrot, Kaffee und Kuchen, Bier und alkoholfreie Getränke. Der Erlös des Festes kommt vollständig den Bewohnern des Vogelparks zugute.