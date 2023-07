Atemberaubende Tricks und schwindelerregende Akrobatik mit Rollern

Ziemlich cool: Für den besten Trick gab es sogar eine eigene Kategorie. © Weber

Es ist laut Veranstalter Bayerns größter Wettbewerb im Stunt-Scooter fahren: Auf der Skateranlage auf dem Olchinger Volksfestplatz traten die talentiertesten Rollerfahrer gegeneinander an. Für die Zuschauer gab es atemberaubende Tricks zu sehen.

Olching – Wenn das Signal ertönt, beginnt der sogenannte Run (Durchgang). 45 Sekunden hat der Fahrer dann, um mit seinem Stunt-Scooter über die verschiedenen Rampen des Olchinger Skateparks zu fliegen und dabei die wildesten Sprünge und akrobatischsten Einlagen zu zeigen, die er in seinem Repertoire hat.

Die dreiköpfige Jury schaute am vergangenen Samstag beim Stunt-Scooter-Wettbewerb „Scoot-Attack“ genau hin. Bewertet wurden neben der Schwierigkeit der Showeinlagen auch Style, Sprung und Landung. Gerade die Landung musste sitzen, sonst war der Trick ungültig.

Das konnte schon mal zum Frust führen, vor allem bei den jüngeren Fahrern. Zum Glück hatte jeder Teilnehmer noch einen zweiten Run, bei dem er sich verbessern konnte. Der Durchgang mit den meisten Punkten wurde dann gewertet.

Fahrer kommen sogar aus der Schweiz

40 Fahrer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kämpften so in vier Altersklassen (7-9, 10-12, 13-16 und 17+) und der Sonderkategorie „Best Trick“ um den Sieg in Bayerns größtem Amateurwettbewerb im Stunt-Scooter-Fahren. Gewinnen konnten sie neben Pokalen Teilnahme-Medaillen und Sachpreise – in der Klasse 17+ sogar Geldpreise.

Möglich war das durch Spenden und Sponsorengelder von lokalen Unternehmen. Darunter die Fachhändler von Sports & Trends aus Gilching. Die waren beim Contest mit einem kleinen Stand vertreten und boten neben Scooter-Teilen Merchandise-Produkte an.

Rückwärtssalto

Einer, der um einen Platz auf dem Siegertreppchen wetteiferte, war der 15-jährige Quirin. Er brillierte mit einem Rückwärtssalto und zeigte sich zufrieden mit seiner Leistung. Zum Stunt-Scooter-Fahren sei er durch die Spaziergänge mit seinem Opa gekommen. Die führten die beiden nämlich regelmäßig an der Halfpipe in Wolfratshausen vorbei.

Was er sah, gefiel ihm so sehr, dass er selbst mit dem Action-Sport loslegte. Mittlerweile habe er schon zwei Wettbewerbe gewonnen. Ernsthaft verletzt habe er sich bei seinen abenteuerlichen Sprüngen zum Glück aber noch nie.

Damit das so bleibt, fuhren alle Fahrer mit Schutzausrüstung. Zur Sicherheit standen zudem die Ehrenamtler von den Maltesern bereit.

Der Wettbewerb findet seit letztem Jahr statt. Davor wäre es auch kaum möglich gewesen. Der Olchinger Skatepark hatte nicht viel zu bieten: Ein paar Betonelemente, die zudem ungünstig angeordnet waren, sodass die Nutzer sich immer wieder in die Quere kamen.

Das änderte sich mit dem Engagement der Skatepark-Initiative-Olching (SPIO). Die Bürgerinitiative um Alexander Mütze und Nils Veltrup, konnte die Lokalpolitik davon überzeugen, eine geplante Renovierung der Anlage zu nutzen, um den Skatepark zusätzlich aufzuwerten. Die bestehenden Betonelemente wurden teilweise neu angeordnet und durch Holzelemente erweitert. Die Initiative half beim Aufbau.

Nach der Fertigstellung 2022 feierte Scoot-Attack sein Debüt. Damals im Verbund mit dem Verein „Das Gut – Jugendkultur Olching“ (JUKUO), der am Volksfestplatz parallel einen riesigen Hüpfburg-Parcours namens Gladiator abhielt.

Hüpfburg-Parcours im nächsten Jahr

Manuela Wendler erzählt, dass sie nach dem gemeinsamen Event auf die Skaterpark-Initiative zugegangen seien: „Schließt’s euch uns an, dann müsst ihr nicht alles selber machen.“

Gesagt – getan. Die SPIO ist jetzt eine Sportabteilung der Jugendkultur Olching und unter deren Dach organisiert. Deshalb war auch heuer die JUKUO vertreten und kümmerte sich um die Verpflegung. Neben Getränken und Grillgut sorgten sie für Sitzgelegenheiten. Unter dem Motto „Grill & Chill“ unterstützten sie so den Scooter-Wettbewerb.

Auf den Gladiator-Parcours habe man dieses Jahr verzichtet. Der Kostenfaktor sei für ein jährliches Event zu hoch. Aber nächstes Jahr sei man wieder mit dem Parcours am Start. Der wird dann noch größer als 2022. (pat)

