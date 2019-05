Das ist Olchings neuer Vize bei der Polizei

Der bisherige stellvertretende Inspektionsleiter der Olchinger Polizei, Herbert Kanz, hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger steht jetzt fest.

Olching - Seit 1. Mai ist Winfried Naßl stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Olching. Er trat die Nachfolge von Herbert Kanz an, der in Ruhestand ging. Polizeihauptkommissar Naßl (52) stammt aus dem Landkreis Dachau. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Naßl arbeitete in Dachau und Fürstenfeldbruck in verschiedenen Positionen. Sein Studium absolvierte er an der Fachhochschule in Bruck. „Ich bin sehr froh, dass mit Winfried Naßl ein versierter und leistungsstarker Beamter als stellvertretender Dienststellenleiter gewonnen werden konnte, der sich seit vielen Jahren mit unserer Region identifiziert“, sagt Hartwig Lang, Inspektionsleiter in Olching – und Naßls neuer Chef.