Zoff im Straßenverkehr: 51-Jähriger zeigt Stinkefinger

Aggressives Verhalten im Verkehr hat am Donnerstag gegen 17.30 Uhr bei Olching zu einem Unfall geführt.

Olching - Es fing damit an, dass ein Gröbenzeller (51) sich mit seinem Auto auf die Geiselbullacher Straße drängeln wollte. Ein Olchinger (19) spielte da nicht mit. Damit hatte er den Zorn des Älteren auf sich gezogen. Der zeigte dem Jüngeren den ausgestreckten Mittelfinger. Nahe der Jet-Tankstelle überholte der 51-Jährige den 19-Jährigen dann völlig verboten, indem er links an einer Verkehrsinsel vorbei fuhr. Danach tuckerte er mit Schrittgeschwindigkeit auf der Dachauer Straße vor seinem Kontrahenten her und bremste schließlich abrupt ab. Der 19-Jährige fuhr ihm leicht hinten drauf. Jetzt sucht die Polizei Zeugen Telefon (0 81 42) 29 30.

Auch interessant: Der Blaulichtticker für die Region FFB.