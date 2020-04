Rangelei in der Küche - zwei Männer verletzt

Streit in Arbeiterunterkunft

von Ingrid Zeilinger schließen

Sie hatten ganz offenbar zu viel getrunken, dann gingen sie aufeinander los: Zwei Männer sind am Samstag gegen 18.30 Uhr in einer Arbeiterunterkunft an der Münchner Straße aneinander geraten. Beide wurden beim Gerangel verletzt und mussten behandelt werden.