Olchinger Band singt für die Opfer des Ukraine-Kriegs

Von: Andreas Schwarzbauer

Ausgezeichnete Stimme: Sängerin Isabell Wallner bei der Aufnahme im Tonstudio. © Gabriele Doronzo

Der Ukraine-Krieg beschäftigt auch die Musikszene. Eine Olchinger Band will helfen. Am morgigen Samstag spielt sie ein Benefizkonzert zugunsten der Opfer. Dabei gibt es außerdem ein besonderes Schmankerl für die leidenschaftlichen Musiker.

Olching – Soziales Engagement ist für den Olchinger Musiker Christian Gritl nicht neu. Regelmäßig tritt der 61-Jährige bei Kundgebungen von Fridays for Future auf. „Das ist ein wichtiges Thema für mich. Ich habe eine 14 Jahre alte Tochter und möchte ihr eine intakte Umwelt hinterlassen. Mit meiner Musik kann ich viele Leute erreichen“, hofft er.

Auch der Krieg in der Ukraine beschäftigt den Olchinger derzeit. Deshalb hat er sich entschieden, mit seiner Band ein Benefizkonzert zu spielen. Coronakonform findet das Ganze online statt. Los geht es um 20 Uhr. Der Livestream ist im Internet unter https://linktr.ee/NORIANofficial zu finden. Der Erlös kommt der Ukraine-Hilfe zugute.

Und es gibt auch noch einen Höhepunkt für die Band selbst. Bei dem Konzert werden nämlich die Urkunden des Rock- und Pop-Preises überreicht. Das Musikprojekt Gritls wurde nämlich zweimal ausgezeichnet.

Sozial engagiert: Der Olchinger Christian Gritl. © Gabriele Doronzo

Seit 2019 arbeitet der 61-jährige Songwriter mit verschiedenen Sängerinnen zusammen. „Ich schreibe die Lieder, suche die passende Stimme dazu und nehme die Songs dann im Studio eines befreundeten Produzenten in München auf“, sagt Gritl. Unterstützt werde er dabei von professionellen Musikern.

Er habe Zeit seines Lebens Musik gemacht, schon früh Gitarrenunterricht genommen und Lieder komponiert. Mit dem Beginn seines Berufslebens sei das etwas in den Hintergrund getreten. „Ganz losgekommen bin davon aber nie“, sagt er. Der Anlass, sich wieder voll auf die Musik zu konzentrieren, sei eigentlich ein trauriger gewesen.

Die Tante seiner damaligen Lebensgefährtin sei gestorben. Gritl habe daraufhin für sie ein Lied geschrieben, das eine Cousine, Nora Bansen, bei der Beerdigung gesungen habe. „Ich habe gemerkt, wie viel Spaß es mir gemacht hat, mit ihr zusammenzuarbeiten und mein Basiswissen weiterzugeben.“ Die Idee für das gemeinsame Musikprojekt namens NORIAN – eine Mischung ihren beiden Vornamen Nora und Christian – war geboren.

Joannah Krol sang mit Gritl im Duett. © Gabriele Doronzo

Allerdings stieg Bansen bald wieder aus. Die Entfernung zwischen ihrem Wohnort in Niedersachsen und München war zu groß. Gritl war nun aber auf den Geschmack gekommen. Deshalb machte er sich auf die Suche nach geeigneten Sängern für seine Lieder. „Ich möchte vor allem jungen Musikern die Möglichkeit geben, Studioluft zu schnuppern“, sagt er. Denn durch seinen Kontakt zu dem Inhaber eines Tonstudios kann die Band die Songs professionell aufnehmen.

Über einen Freund aus seiner Heimatstadt Passau kam er mit den beiden Sängerinnen Joannah Krol und Isabell Wallner in Kontakt. Ein Glücksfall, denn die Zusammenarbeit brachte die beiden beim Deutschen Rock- und Pop-Preis ausgezeichnete Songs hervor: Das Duett „For all the Time“ mit Krol und „ABC of my Life“, gesungen von Wallner, räumten in den Kategorien „Singer-Songwriter“ sowie „Beste Pop-Band“ ab. Für Gritl ist das eine schöne Anerkennung für seine Arbeit und eine gute Referenz.

Immerhin hätten schon Künstler wie Pur, Juli oder Yvonne Catterfeld den Preis gewonnen. Mit der 23-jährigen Wallner will Gritl nun weiter zusammenarbeiten. Derzeit nimmt er mit ihr den Song „Das Leben“ auf, der von einer Waldrodung handelt. Der Natur- und Umweltschutz ist dem Olchinger einfach ein Herzensanliegen.

