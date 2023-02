Dem Olchinger Energieforum wird der Hahn zugedreht

Von: Kathrin Böhmer

Gasheizung (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Keine Ergebnisse, keine Daseinsberechtigung: Das Zeugnis, das der Arbeit des Olchinger Energieforums von einigen Stadtratsmitgliedern ausgestellt wurde, ist miserabel.

Olching – Deshalb folgte nun bei den jüngsten Haushaltsberatungen die Konsequenz: Dem Bürgerprojekt, das es seit dem Jahr 2018 gibt, wird der Hahn zugedreht. So lautete der mehrheitliche Beschluss. Da konnten auch die Grünen nichts mehr retten.

Klimaschutzreferent Michael Maier versuchte sogar noch, dass das Budget für die Arbeit der Ehrenamtlichen deutlich aufgestockt wird. „Wieso wird dieses um 80 Prozent gekürzt? Damit sind sie nicht handlungsfähig.“ Auf dem Posten im aktuellen Haushalt sind 1000 Euro eingeplant, Maier forderte 15 000 Euro. Vor Jahren seien es 40 000 Euro gewesen. Die Mittel seien unter anderem wegen der Corona-Pandemie nicht genutzt worden. Außerdem habe das Forum seit dem Weggang von Sonja Weyland nicht mehr die entsprechende Unterstützung in der Verwaltung erfahren. Doch Maiers Bemühungen waren vergebens.

Harte Kritik

Heftige Kritik kam von Seiten der CSU. „Was hat das Energieforum bewirkt?“, wollte Fraktionssprecher Tomas Bauer wissen. Unstrittigerweise seien die Mitglieder regelmäßig zusammengekommen – aber mit welchem Ergebnis? Was wurde für die Umwelt getan? „Bislang ist noch nicht einmal die Behauptung aufgestellt worden, dass man irgendetwas erreicht habe“, monierte Bauer in der Sitzung.

Der Vorsitzende des Energieforums, Falk-Wilhelm Schulz, hatte der Stadt offenbar eine Kostenaufstellung geschickt. Diese bewirkte nun das Gegenteil. Tomas Bauer nannte Ausgaben für ein „Smoothie-Bike“, Referenten für Info-Veranstaltungen, auch Catering kam zur Sprache. Propaganda sei keine kommunale Aufgabe. Der Nutzen sei für ihn nicht nachvollziehbar.

Mangelnde Unterstützung

Grünen-Chefin Ingrid Jaschke versuchte noch zu erklären. „Das Energieforum hat sich jetzt mehrfach getroffen und deutlich an Fahrt aufgenommen.“ Den Vorwurf der Propaganda wies sie zurück: „Das Forum wurde auf Öffentlichkeitsarbeit zurechtgestutzt und jetzt wird das so ausgelegt.“ Auch sie verwies auf mangelnde Unterstützung aus dem Rathaus (die laut Vize-Bürgermeister und Sitzungsleiter Maximilian Gigl aber so auch nie vorgesehen war). Zudem fehle irgendeine Art des Monitorings in der Stadt, also ein Maß, an dem sich Erfolge für den Klimaschutz messen ließen.

Andreas Teichmann (FDP) konnte sich nicht verkneifen zu sagen: „Ich wünschte, dass über hunderttausende Euro genauso gestritten wird wie über die tausende hier.“ Er forderte eine bessere Koordination der vorhandenen Klimaschutz-Gruppen wie etwa Agenda 21. Auch CSU-Stadträtin Maria Hartl verwies auf bereits vorhandene Projekte der Staatsregierung und des Landkreises. „Olching muss nicht sein eigenes Süppchen kochen. Alles andere ist rausgeschmissenes Geld.“

