Hightech-Firma will sich vergrößern - Stadt reagiert positiv

Von: Kathrin Böhmer

Lasertechnologie (Beispielfoto) © Ingo Wagner/dpa

Die Olchinger Firma Laser Components im Gewerbegebiet an der Johann-G.-Gutenbergstraße will ihr Gelände in Richtung Süden vergrößern und neu bauen.

Olching – Bislang ist hier aber Ackerfläche und keine Bebauung möglich. Die Stadt steht dem Vorhaben des Unternehmens positiv gegenüber, auch wenn man grundsätzlich den Flächenfraß eher eindämmen wollte, wie Bauamtsleiter Markus Brunnhuber im Stadtentwicklungsausschuss erklärte.

Laser Components: Seit Jahren etabliert

Fest steht jedoch: Man will den seit Jahren etablierten Betrieb im Hochtechnologiebereich, der außerdem eine Vielzahl an qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen biete, vor Ort an der Werner-von-Siemens-Straße halten. „Da sollten wir auch die Möglichkeit schaffen, zu erweitern“, sagte Brunnhuber. Die betroffenen Grundstückseigentümer hätten wohl schon grünes Licht signalisiert.

Nun ist die Stadt am Zug und muss Baurecht schaffen. Bebauungsplan und Flächennutzungsplan von Münchner Straße/Roggensteiner Straße müssen geändert beziehungsweise ergänzt werden. Laut Sitzungsvorlage soll das Firmengelände auf der jetzigen Breite und in rund 60 Metern Tiefe (mit Eingrünung am Ortsrand) vergrößert werden.

Streifen überplanen

Bislang würde das quasi aussehen, wie ein Ohrwatschel am Ortsrand, auch Sporn genannt. Das hält Bauamtsleiter Markus Brunnhuber aber nicht für sinnvoll. Also soll der gesamte Streifen überplant werden, sodass eine Bebauung in zweiter Reihe für alle vorhandenen Grundstücke an dieser Bauzeile möglich wäre.

Im Gremium war man sich einig: „Es ist eigentlich Gewerbe, das wir wollen. Hochtechnologisch, wenig Verkehr“, fasste das Josef Neumaier (CSU) zusammen. Einigkeit herrschte aber auch darüber, vor einer Beschlussfassung noch offene Fragen, etwa nach dem Bedarf der anderen Firmen in der Nachbarschaft, zu klären und keinen „Schnellschuss“ zu tätigen, wie es Grünen-Sprecherin Ingrid Jaschke nannte. gar

