Olchinger Postbank-Filiale wird nun doch geschlossen

Von: Kathrin Böhmer

Am 13. Oktober zum letzten Mal geöffnet: Die Postbank-Filiale an der Olchinger Hauptstraße 9. © weber

Immer wieder hat es Unmut über die Öffnungszeiten der Postbank-Filiale an der Hauptstraße gegeben. Ständig standen Kunden vor verschlossenen Türen. Nun steht fest: Die Postbank-Filiale macht Mitte Oktober zu.

Olching – Es gibt dann auch keine Selbstbedienungsautomaten mehr.

Wichtig ist laut Unternehmenssprecher Oliver Rittmaier aber: „Das Angebot an Postdienstleistungen bleibt in Zukunft bestehen und wird nach einem Umbau der heutigen Räumlichkeiten am gleichen Standort durch eine Partner-Filiale der Deutschen Post übernommen.“ Während der Umbauzeit sollten die Kunden auf die Post im Edeka an der Hauptstraße 75 ausweichen.

Dauer-Schließungen

Bereits vor über einem Jahr berichtete das Tagblatt über die Dauer-Schließungen. Diese begründete Rittmaier damals mit Corona. Nun stellt er deutlich klar: Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Entscheidung und den jüngsten Schließungen. Der Grund liege vielmehr darin, dass sich der Standort nicht mehr wirtschaftlich betreiben ließe. Wie andere Institute prüfe die Postbank ebenso laufend ihr Vertriebsnetz. Sprich: Wie verhalten sich die Kunden, kommen sie noch in die Filiale oder nutzen sie Online-Angebote? Der Trend zur Digitalisierung habe sich seit Beginn der Pandemie verstärkt. Über alle Altersgruppen hinweg werde das Internet stärker genutzt, so Rittmaier. Das gelte sowohl für das klassische Online-Banking als auch für den Abschluss von Produkten wie privaten Ratenkrediten oder virtuelle Beratung.

Es sei dabei weniger entscheidend, wie viele Kunden tatsächlich noch vor Ort gezählt werden, sondern eher, welche Art Leistung sie beanspruchen. Das Verhältnis zwischen reinem Service (Bargeldauszahlung, Post) und wertschaffendem Neugeschäft (etwa Kreditabschlüssen) müsse stimmen. Und das war nicht mehr der Fall.

Ohnehin reduziert

„Mit Blick darauf hat die Postbank sich entschieden, die Filiale in Olching zu schließen“, teilt Rittmaier mit. Das Unternehmen habe seine Filialzahl in den vergangenen Jahren bereits reduziert. Insgesamt gibt es heute noch rund 650. Andere Vertriebskanäle, wie zum Beispiel das Kooperationspartner- und Direktgeschäft seien wiederum ausgebaut sowie neue Zugangswege für Kunden geschaffen worden. Die Mitarbeiter in der Filiale werden laut Rittmaier nicht entlassen. Die Stellen würden sozial verträglich abgebaut, heißt es.

Die nächstgelegene Filiale der Postbank mit Vollsortiment, Beratung und eigenem SB-Bereich befindet sich an der Olchinger Straße 142 in Gröbenzell. Zur kostenlosen Bargeldversorgung gibt es in der näheren Umgebung in Olching den Geldautomaten der Hypovereinsbank, Hauptstraße 31. Weitere Informationen gibt es außerdem im Internet auf www.postbank.de.

