Olchinger soll Tochter und Stieftochter missbraucht haben

Von: Angela Walser

Eine modellhafte Nachbildung der Justitia. © Beispielfoto: Volker Hartmann/dpa/Symbolbild

Vor dem Landgericht München II muss sich seit Dienstag ein 64-jähriger Maurer wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Laut Anklage verging sich der Mann an seiner Stief- und seiner leiblichen Tochter.

Olching/München – Die Kinder waren während der Taten um die fünf bis sechs Jahre alt. Heute sind sie 27 und 19 Jahre alt. Der Angeklagte, der mit einem Rollator in den Sitzungssaal kam, machte zu Prozessauftakt keine Angaben. „Er weist alle Vorwürfe zurück“, erklärte seine Anwältin.

Angeblich soll der Mann gegen seine Frau und die Kinder gewalttätig geworden sein, sodass die Frau im September 2002 zunächst in ein Frauenhaus zog. Die Kinder bekam er aber zwischen den Jahren 2006 und 2007 im Rahmen des elterlichen Umgangs regelmäßig zu sehen. Dafür wurden sie in seine Olchinger Wohnung gebracht.

Während der Mann seinen Sohn zum Spielen rausschickte, wurde er an der Tochter übergriffig. So steht es zumindest in der Anklage. An der Stieftochter verging er sich angeblich, wenn die Kindsmutter zum Arbeiten außer Haus war, gemäß der Anklage im Zeitraum zwischen den Jahren 2000 und 2002. Die Frau musste als Zeugin aussagen.

Was sie dem Gericht erzählte, blieb unbekannt, denn das Gericht schloss die Öffentlichkeit auf Antrag der Nebenklage vom Verfahren aus. Vielleicht wird es noch an einem der nächsten Verhandlungstage bekannt werden. Der Prozess dauert an.

