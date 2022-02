Olchinger wollte Frau mit Kissen ersticken - Sie schrie: „Satan weiche“

Von: Angela Walser

Ein Olchinger ist in einer Nacht völlig durchgedreht und griff seine Ehefrau an. © Maurizio Gambarini/dpa

Ein Olchinger Rentner hat sich in eine andere Frau verliebt. Nur erlaubte ihm offenbar sein Glaube nicht, sich von seiner Ehefrau zu trennen. Da griff er zu einem Kissen. Das Gericht ließ trotzdem Milde walten.

Olching/München – Es war eine Verzweiflungstat. Ungeplant, dilettantisch und nicht vollzogen und dennoch als versuchter Mord angeklagt. Trotzdem verurteilte das Landgericht München II am Freitag einen Rentner (66) aus Olching nur wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. In einer Juninacht vergangenen Jahres hatte er versucht, seine Ehefrau mit einem Kissen zu ersticken. Die erhoffte Bewährung der Verteidigung blieb aus.

Olching: Mann versuchte seine Frau mit einem Kissen zu ersticken

Der 66-Jährige hatte sich unsterblich in eine wesentlich jüngere Frau verliebt. Doch der 45-Jährigen missfiel der Zustand einer Affäre. Also entschied sich der Angeklagte für eine Scheidung. Die erlaubte ihm aber seine freie Glaubensgemeinschaft nicht. Vor der Tat begann der Mann zu seinem Herrn zu beten. Der möge seine Frau doch während eines Unfalls sterben lassen.

Es passierte nichts. In einer Juni Nacht realisierte der Mann, dass er selber Hand anlegen müsste. Es trieb ihn im Haus umher, schließlich schnappte er sich ein Wohnzimmerkissen und begab sich ins gemeinsame Schlafzimmer.

Sie schrie: „Satan weiche“ - und es wirkte

Vom Licht Anknipsen erwachte seine Frau und sah das Kissen auf sich zukommen. Sie konnte sich wehren, daraufhin schlug der Mann ihr ins Gesicht und belegte Mund und Nase mit der Hand. Sie kämpfte sich frei, rollte sich über seine freie Seite über das Ehebett und floh am Katzenkratzbaum vorbei ins Bad. Vorher rief sie „Satan weiche!“ Das wirkte.

Der Angeklagte ließ von ihr ab, ließ sie die Polizei anrufen und die Treppe runter laufen. Als die Beamten eintrafen und ihn mit dem Vorwurf konfrontierten, er habe seine Frau umbringen wollen, räumte er sofort ein: „Das stimmt.“

Für den Vorsitzenden Richter Thomas Bott war die Tat keine ganz seltene Fall-Konstellation. Verstöße gegen das fünfte und sechste Gebot würden bei Partnerschaftstötungen öfter vorkommen, bemerkte er etwas ironisch. Im vorliegenden Fall allerdings sei ein klarer Rücktritt vom Vorsatz erkennbar. Das war ausschlaggebend für die Abkehr vom versuchten Mord und den Schuldspruch der gefährlichen Körperverletzung. „Sie haben sich im Unrecht befunden und noch Unrecht drauf gesetzt“, bemerkte der Richter in der Urteilsbegründung. Die ehelichen Treuepflichten gebe es halt immer noch, fügte er hinzu.

Er wünschte sich das Ende der Bilderbuchehe

Doch der Angeklagte hatte sie während eines Wellness-Urlaubs mit der Freundin gebrochen, darum befand er sich auch in einem Zwiespalt, ob er überhaupt noch die Reinheit aufwies, um an einer religiösen Veranstaltung der gemeinsamen Glaubensgemeinschaft in Frankfurt teilzunehmen. Die sollte kurz nach dem Tattag stattfinden.

Diese Frage trieb ihn um, wie auch seine Gebete um einen schrecklichen Unfalltod. Er wünschte sich das Ende der 30-jährigen Bilderbuchehe. In diesem Ausnahmezustand packte er sich das Kissen. Der Ausruf seiner Ehefrau, die in ihm den Teufel vermutete, löste den Sinneswandel aus, von ihr abzulassen.

