Mit großem Geläut in ein neues Leben: Olchings evangelischer Pfarrer will jetzt als Bergführer arbeiten

Von: Kathrin Böhmer

Sportlicher Pfarrer: Harald Sauer kraxelte ohne Probleme den Glockenturm hinauf. © Peter Weber

Harald Sauer war 24 Jahre lang evangelischer Pfarrer in Olching. Jetzt verabschiedet er sich vorzeitig in den Ruhestand.

Olching – Harald Sauer weiß, wie es ist, wenn man dem Tod in die Augen geschaut hat. Im Winter vor zwei Jahren war er mit seiner Ehefrau Carla in den Allgäuer Alpen unterwegs. Sie machten eine Skitour, es wurde neblig, die Sicht war schlecht. Sauer tat einen falschen Schritt und stürzte ins Nichts. Seine Halswirbelsäule war schwer verletzt. Es ist wohl auch den Ersthelfern, die zufällig da waren, zu verdanken, dass er überlebte, neben sehr guten Ärzten.

Ein Jahr dauerte die Reha. Sauer erholte sich und gewann eine Erkenntnis: „Ich darf weiterleben. Ich habe ein Geschenk bekommen.“ Der heute 64-jährige evangelische Pfarrer mit dem freundlichen Lachen beschloss, dass er noch etwas Neues anfangen will. Raus aus dem Pfarrdienst, vorzeitiger Ruhestand nach 24 Jahren in der Gemeinde von Olching und Maisach, an diesem Sonntag ist der Abschiedsgottesdienst. Sauer wollte mehr Menschen, mehr Natur, weniger Verwaltung, denn die Bürokratie ist ihm ein Graus. „Auch wenn ich den Pfarrdienst liebe.“

Pfarrer will künftig als Bergführer arbeiten

Und, das verstehe man nun oder nicht, er will wieder hoch hinauf. Er will offiziell als Bergführer arbeiten. Und Begleiter von spirituellen Touren sein. Die Anreise wird allerdings kürzer: Sauer zieht bald von Olching nach Stephanskirchen im Landkreis Rosenheim, näher an seine geliebten Alpen.

Bergsteigen, Klettern, Skitouren: Schon seit jungen Jahren geht der gebürtige Nürnberger dieser Leidenschaft nach. Eigentlich wollte er einmal Sport- und Religionslehrer werden. Doch auch hier war es ein Unfall in den Bergen, der ihm einen neuen Weg vorgab. Halb in eine Gletscherspalte gerutscht mit einem Ski, zog er sich eine schwere Knieverletzung zu. Er schwenkte deshalb auf Theologie um.

Wechsel nach Olching in turbulenter Zeit

Der junge Mann war abenteuerlustig, ging auf Weltreise, lernte seine spätere Ehefrau kennen, musste zittern, ob diese eine Ausreisegenehmigung aus der DDR erhält. Der Mauerfall vereinte die Familie endlich. Drei Kinder, ein Sohn und zwei Töchter, kamen zur Welt. Es folgte Vikariat (in Unterhaching), erste Pfarrstelle in Pegnitz und schließlich irgendwann der Wechsel nach Olching. Die Stadt erlebte gerade einen immensen Zuwachs.

Grund war das Neubaugebiet im Schwaigfeld. „Viele waren evangelisch“, berichtet Sauer. Das machte sich auch an der Mitgliederzahl der Pfarrgemeinde bemerkbar. Die explodierte quasi kurzzeitig auf über 6000 – was dem allgemeinen Trend entgegenstand. Heute zählt die evangelische Gemeinde 5500 Mitglieder.

Über Umwege den Berufswunsch erfüllt

Die Arbeit mit jungen Menschen, die ihn schon seit der evangelischen Jugend in der Heimat begleitet, lag ihm besonders am Herzen. Er konnte sogar seinem ersten Berufswunsch nachgehen, nämlich als Religionslehrer am Olchinger Gymnasium. Da ging es dann ins Skilager, was für ihn eine wichtige Sache ist. „In der Natur öffnet sich viel“, sagt Sauer. Man könne sich anders begegnen als im Klassenzimmer.

Der scheidende Pfarrer ist zudem stolz darauf, dass er die Konfi-Freizeit reformiert hat. „Weniger Unterricht, mehr miteinander erleben“, beschreibt er das. Die Begegnungen mit den Menschen in Olching, die Erlebnisse, das ist das, was ihm besonders in Erinnerung bleiben wird. Und die Zusammenarbeit mit den katholischen Kollegen, die Ökumene, sei vorbildlich gewesen, weil eigentlich schon so etwas wie selbstverständlich.

Zweite Glocke ist sein großes Abschiedsprojekt

Nun stand noch ein großes Abschiedsprojekt an. Eine der letzten Amtshandlungen des Olchinger Pfarrers war die Glocken-Aktion. Das Gotteshaus sollte ein Geläut erhalten. Sprich: eine zweite Glocke über der, die bereits dort hängt. „Die alte hat so einen harten Anschlag.“ Nachdem diese sowieso saniert werden musste, kam die Idee auf, gleich noch eine draufzusetzen. 100 000 Euro Spenden wurden gesammelt.

Jetzt gibt es, sobald die Glocke im September fertig ist, ein Geläut für besondere Anlässe wie Hochzeiten oder Taufen. „Gegen die Katholiken kommen wir aber natürlich nicht an“, räumt Sauer ein. Und strahlt über das ganze Gesicht.

