Neuer Zoff um alte Lärmschutzwand - War Bauschutt-Ärger nur die Spitze des Eisbergs?

Von: Kathrin Böhmer

Die Lärmschutzwand in Esting: Der Bauschutt war quasi nur die Spitze des Eisbergs. Auch anderes liegt im Argen. © stadt Olching

Es ist über zehn Jahre her, dass das Olchinger Rathaus einen Rechtsstreit mit einem Bauträger hatte, der eine Siedlung am Estinger S-Bahnhof errichtete und pleite ging. Die Altlasten wirken bis heute nach.

Olching – Die Lärmschutzwand an den Gleisen muss nachgebessert werden, sonst droht Einsturzgefahr. Die CSU wirft der damaligen Verwaltung Schlamperei vor.

Man kann langsam schon fast von einem Promi-Status sprechen: Kürzlich erst war die Lärmschutzwand an der Hubertusstraße nahe des Estinger S-Bahnhofes in den Schlagzeilen, weil ein Bauunternehmer hier illegal seinen Schutt abgelagert hatte. Da wusste aber kaum jemand: Es gibt noch ein ganz anderes Problem, mit dem sich die Stadt gerade herumschlägt. Die Lärmschutzwand an den Gleisen war schon vorher einsturzgefährdet. Der Bauschutt hätte ihr wohl quasi den Rest gegeben.

Mehrere Baustellen, wortwörtlich

Bauamtsleiter Markus Brunnhuber und seine Mitarbeiter händeln in dieser Sache gerade wortwörtlich mehrere Baustellen. „Wenn einmal der Wurm drin ist, ist der Wurm drin“, sagt er. Es ist so: Die Lärmschutzwand ist 14 Jahre alt, Brunnhuber ist seit 2011 Bauamtschef. Die Lärmschutzwand wurde im Zuge der Estinger Siedlung nahe des Bahnhofs errichtet. Der Bauträger stellte beim Landratsamt noch den Antrag für den Lärmschutzwall und ging dann pleite.

Laut Brunnhuber hätte damals dafür Sorge getragen werden müssen, dass die Statik überprüft und gegebenenfalls nachgebessert wird. Das sei aber nicht mehr passiert. In einer offiziellen Stellungnahme aus dem Rathaus heißt es: Im Rahmen dieses Baugebiets kam es zu schwerwiegenden Problemen, verursacht durch den privaten Bau- und Erschließungsträger. Es liefen Ermittlungsverfahren gegen den Projektträger, was sich über Jahre hingezogen hatte. Die Gemeinde hatte Anwälte und Fachbehörden eingeschaltet, um das Wohngebiet überhaupt vollständig nutzbar zu machen und letztlich fertig zu stellen.

Warnung aus der Kreisbehörde

Doch ganz offensichtlich blieben Altlasten über. Das Landratsamt habe sich 2021 an die Stadt Olching gewandt, weil eine so genannte statische Unbedenklichkeitsprüfung fehlte. Laut Kreisbehörde sei dies notwendig gewesen, weil der Wall höher war als genehmigt. Die Stadt hat schließlich ein Ingenieurbüro beauftragt, das sich die Sache anschauen sollte.

Ergebnis: Alle Bauteile halten stand, nur die Stahlbeton-Sockelelemente nicht. Für diese wurde eine Lastüberschreitung von 100 Prozent festgestellt. Der Wall drückt somit viel zu stark auf die Konstruktion. Laut Olchinger Bauamt besteht die Gefahr von Materialversagen. Das könnte dazu führen, dass die Wand einstürzt und den Bahnverkehr gefährdet. Nun muss nachgebessert werden mit so genannten Kohlefaserstreifen. Der Hauptausschuss der Stadt hat dafür 225 000 Euro bewilligt. „Es sind keine großen Bauarbeiten, aber sie hätten eigentlich gar nicht notwendig sein dürfen“, sagt Brunnhuber.

Dem Landratsamt wurde zugesichert, das bis April 2023 zu erledigen. Bis dahin wird das Ingenieurbüro mit so genannten Rissmarken im Blick behalten, ob sich die statische Situation verschlechtert. Somit bestehe und bestand keine Gefahr für den Bahnverkehr, heißt es von der Kreisbehörde.

CSU erhebt Vorwürfe

Für die Olchinger CSU ist es damit aber noch nicht getan. Die Partei erhebt schwere Vorwürfe gegen die Verwaltung. In einer Pressemitteilung heißt es: „193 000 Euro versaubeutelt.“ Es sei 2013 vertraglich mit der Bank, die für den pleite gegangenen Bauunternehmer bürgte, vereinbart worden, dass er die Versäumnisse nachhole. Dies sei nicht geschehen, die Bürgschaft von 193 000 Euro sei dennoch freigegeben worden. Das müsse jetzt überprüft werden.

Olchings Bürgermeister Andreas Magg (SPD) entgegnet: „Die Sache ist länger zurück und äußerst komplex.“ Die Verwaltung sei damit beauftragt, den gesamten Sachverhalt nochmals aufzuarbeiten.

Ruhig wird es wohl eher nicht so schnell um die Lärmschutzwand. Es läuft schon die nächste Prüfung beim Landratsamt: nämlich inwieweit die benachbarte Baugrube (Hubertushof) eine Gefahr für die Standsicherheit werden könnte. Das ist dann schon wieder die nächste Baustelle.

