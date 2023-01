Die erste Kreisbrandmeisterin und ihr Einsatz für die Feuerwehr

Von: Ulrike Osman

Als erste Kreisbrandmeisterin ist Angelika Zettl eine echte Pionierin. Sie hofft auf mehr Frauen bei der Wehr. © weber

Vor fast 30 Jahren war Angelika Zettl die erste Frau bei der Freiwilligen Feuerwehr Geiselbullach. Heute ist sie stellvertretende Kommandantin – und neuerdings die erste Kreisbrandmeisterin im Landkreis. Fast so ungewöhnlich ist der Dreh, wie Angelika Zettl bei Alarm immer als eine der ersten einsatzbereit ist.

Geiselbullach – Das Feuerwehrhaus ist mittlerweile so etwas wie das zweites Zuhause von Angelika Zettl. Von dort aus geht sie sogar größtenteils ihrem Hauptberuf nach. Die 47-Jährige arbeitet als IT-Assistentin beim Bayerischen Rundfunk (BR), genauer gesagt betreut sie das Vorzimmer des IT-Abteilungsleiters. In München im Büro sitzen muss sie dafür nur einen Tag in der Woche. Die restlichen vier Arbeitstage finden im Homeoffice statt – und das befindet sich in Angelika Zettls Fall im Geiselbullacher Feuerwehrhaus.

Schneller am Einsatzort

Die Wehr hat mehrere Homeoffice-Plätze geschaffen, die von Aktiven genutzt werden. Geht tagsüber der Alarm los, können sie direkt vom Schreibtisch aus losstarten. „Man ist schneller am Einsatzort, weil die Anfahrt zum Feuerwehrhaus wegfällt“, erklärt Angelika Zettl. Sie muss lediglich die Treppe in die Fahrzeughalle hinunterrennen und sich in ihre Einsatzkleidung werfen.

Fülle an Aufgaben

Dass ihr Schutzhelm neuerdings an der Vorderseite zwei rote Streifen trägt, ist das Zeichen für ihre jüngste Beförderung zur Kreisbrandmeisterin. Es ist eine Fülle an Aufgaben, die Angelika Zettl mit diesem Posten übernommen hat, darunter die Personalverwaltung der Kreisbrandinspektion und die Aufstellung von Haushaltsplänen, in denen der kurz-, mittel- und langfristige Finanzbedarf für die Anschaffung von Sonderfahrzeugen dargestellt ist.

Auf ihrer To-do-Liste steht noch jede Menge mehr: Versammlungen planen und ausgestalten, Lehrgangskataloge und Newsletter erstellen.

Das alles für die 52 Feuerwehren im Landkreis. Zudem müssen Einsatzstatistiken geführt, mit einer Arbeitsgruppe Videobotschaften für die Homepage der Kreisbrandinspektion gestaltet und die Einhaltung der Datenschutzvorschriften dokumentiert werden.

Ausrüstung immer dabei

Und das ist nur der Teil, der am Schreibtisch stattfindet. Hinzu kommen die Einsätze. Bei größeren Schadenslagen werden die Kreisbrandmeister alarmiert, um die örtlichen Kommandanten zu unterstützen. Das kann u jeder Tages- und Nachtzeit und überall im Landkreis der Fall sein. Die Schutzausrüstung fährt deshalb ständig in Zettls Privatauto mit. Denn für die Einsätze als Kreisbrandmeisterin muss sie nicht den Umweg übers heimische Feuerwehrhaus machen.

Etwas Bedenkzeit habe sie schon gebraucht, bevor sie zusagte, diesen Berg an Arbeit zu übernehmen, räumt die 47-Jährige ein. „Aber man ist auch stolz auf sich.“ Kommandant Tim Pelzl, mit dem sie die Geiselbullacher Wehr leitet, bestärkte sie, ebenso ihr Ehemann. Frühere Partner hatten manchmal Probleme mit Angelika Zettls zeitintensivem Ehrenamt. Heute ist sie mit einem Feuerwehrkollegen verheiratet.

Bestens vernetzt

Da sie seit Jahren als Schiedsrichterin Leistungsprüfungen in allen Landkreiswehren abnimmt, ist Angelika Zettl bestens vernetzt, kennt alle Akteure und Abläufe vor Ort. Das kommt ihr nun zugute. Als Frauenbeauftragte des Kreisfeuerwehrverbands und Ausbilderin hat sie gute Kontakte zum Nachwuchs und den zahlenmäßig immer noch unterlegenen weiblichen Aktiven. Acht von 73 sind es in Geiselbullach. „Es kann natürlich gerne noch mehr werden.“

Sie hat kurz nach ihrem Einstieg 1994 gleich eine Freundin motiviert, ebenfalls dazuzukommen. Es sei von Anfang an gut gelaufen in der Männerdomäne, erinnert sich Zettl. Dass sie zur Feuerwehr wollte, wusste sie schon immer und machte den Traum wahr, kaum dass sie 18 war. „Ich bin 500 Meter vom Feuerwehrhaus aufgewachsen. Mein Bruder und mein Opa waren beide bei der Wehr.“

Seitdem sind Arbeit und Ehrenamt die bestimmenden Größen in ihrem Leben. Freizeit? Na ja. Wenig. Abends sind häufig Sitzungen, samstags wird ausgebildet. Nur den Sonntag versucht Zettl „so feuerwehrfrei wie möglich“ zu halten. Damit Zeit ist für gemeinsame Unternehmungen mit ihrem Mann. „Aber Einsätze kann man natürlich nicht abbestellen.“

