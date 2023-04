Organspende-Tattoo: „Bitte sehr gut überlegen“

Von: Kathrin Böhmer

Voll konzentriert: Tätowierer Mario Weißsteiner bei der Arbeit in seinem Estinger Studio. © mm

Ein Estinger Tätowierer spricht im Interview über die aktuelle Lebensrettungs-Aktion, die wirklich unter die Haut geht.

Esting – Trends kommen und gehen, Tattoos sind ein Bund fürs Leben: So kann man die Einstellung von Tätowierer Mario Weißsteiner beschreiben. Der Landsberieder hat seit 2011 sein Studio „Body Industrie“ an der Dachauer Straße in Esting. Der 33-Jährige übt seinen Beruf mit großer Leidenschaft aus und hat schon einiges erlebt. Ganz aktuell gibt es die Kampagne, sich quasi einen Organspendeausweis unter die Haut stechen zu lassen. Umsonst. Es handelt sich um ein Symbol, das für „Organ Donor“ (Organspender). Tattoo-Studios sollen mitmachen, Weißsteiner ist skeptisch.

Wie finden Sie die Organspende-Aktion?

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich mit meinem Studio daran beteiligen würde. Einerseits ist die Idee sehr herzergreifend, so mehr Menschen dazu zu bewegen, Organspender zu werden. Aber es ist für mich halt ein zweischneidiges Schwert. Das gilt genauso für Symbole wie die Aids-Schleife oder aber das Gehörlosenzeichen. Es gibt viele solcher Tattoos, um sich mit einer Gruppe zu identifizieren.

Klingt erst einmal ja nicht verwerflich. Was stört sie denn daran?

Ein Tattoo ist kein Ausweis oder Stempel. Man sollte immer daran denken, dass es etwas fürs Leben ist. Ich tätowiere möglicherweise ein Symbol für immer in die Haut, das für meinen Kunden gar keine persönliche Bedeutung hat. Das sollte es aber, meiner Meinung nach. Also: Bitte sehr gut überlegen, ob man sich das Organspende-Zeichen tätowieren lassen will. Man kann es nicht wieder wegwischen.

Gilt das noch für andere Tattoo-Trends?

Klar, tut es. Ich mache das jetzt seit zwölf Jahren und da gab es einige Hypes. Die Kunden sehen eine Pusteblume bei einem Promi oder ein Symbol für Unendlichkeit und wollen das auch. Ich frage sie: Warum willst du das? Wichtig ist auch: Ist das dein erstes Tattoo? Wenn jemand schon viele hat, ist das natürlich bisschen was anderes. Angesagt ist übrigens auch eine Erinnerung an die Geburt des Kindes.

Haben Sie Tipps, wie so ein originelles Baby-Tattoo aussehen könnte?

Ich rate ab, einfach nur die Daten der Geburt zu nehmen. Das Kind weiß doch später selbst, wann es auf die Welt gekommen ist. Man könnte aber zum Beispiel den ersten gemeinsamen Ausflug zum Schlittschuhfahren verewigen. Im besten Fall kann man mit seiner Tätowierung die schönsten Momente seines Lebens immer und immer wieder erleben. Das macht auch dem Tätowierer Freude.

