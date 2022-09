Per Workshop zur schöneren Hauptstraße

Olching

Mit der Workshopreihe „Zukunft der Olchinger Innenstadt“ will das Rathaus Impulse für die Gestaltung des Zentrums gewinnen.

Olching – Zum Auftakt veranstaltete die Stadt unter dem Titel „Hack the city“ einen Vortrag zum Thema Digitalisierung und Transformation mit anschließender Podiumsrunde. Erkenntnis: Blumenkübel werden nicht reichen.

Rund 50 Menschen fanden sich am Mittwochabend zur Auftaktveranstaltung der Workshopreihe „Zukunft der Olchinger Innenstadt“ im KOM ein. Darunter vor allem ansässige Unternehmer und Vertreter der Kommune. Für die Auftaktveranstaltung „Hack the City“ gewann die Stadt Andreas Brill als Redner, einen Experten auf dem Gebiet der Digitalisierung und Transformation. Gesundheitsbedingt war dieser über das Internet zugeschaltet. Anschließend gab es eine Podiumsdiskussion mit dem Vertreter des Handels Rudolf Miller, Wirtschaftsreferenten und Vorstand des Stadtmarketings, Marcel Gemmeke, und Bürgermeister Andreas Magg. Letzterer übernahm in Vertretung die Rolle des Moderators. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, im Gespräch mit Bürgern, Unternehmern und Eigentümern Impulse für die künftige Innenstadtplanung zu gewinnen. Wobei mit Innenstadt vor allem die Olchinger Hauptstraße gemeint ist.

Finanzspritze für Stadtmobiliar

Die Begrüßungsworte übernahm der Rathauschef. Dieser nutzte die Gelegenheit, um die Workshopreihe vorzustellen. Das Projekt entspringt nämlich einem Förderprogramm des Freistaats und besteht aus zwei Teilen: einerseits aus einer Förderung für Stadtmobiliar. Konkret: Es wird neue Blumen- und Baumtröge geben. Und andererseits aus der Workshopreihe, die mit einem Expertenworkshop der Olchinger Händler und Unternehmer fortgesetzt wird.

Am 24. September folgt schließlich ein Bürgerworkshop auf dem Nöscherplatz, bei dem die Olchinger ihre Ideen zur Innenstadtgestaltung einbringen können. Das soll alsbald auch online möglich sein. Laut Magg werde die dazugehörige Homepage www.olchinger-innenstadt-gestalten.de in den nächsten Tagen freigeschaltet.

Aufenthaltsqualität allein reicht nicht

In seinem provokanten wie pointierten Vortrag stellte Experte Brill „die grundlegenden bösen Fragen zur Digitalisierung.“ Für ihn ist klar, dass die großen Sprünge der Digitalisierung erst noch vor uns liegen. Sowohl Bildung als auch Arbeit und ein großer Teil der sozialen Interaktion werden sich laut Brill in 15 Jahren weitestgehend online abspielen.

Olching soll sich eine Nische suchen

Die Stadtplanung müsse sich auf diese Dynamik einstellen. Seiner Meinung nach sei die Diskussion um die Erhöhung der Aufenthaltsqualität, wie sie derzeit vielerorts geführt werde, nicht zielführend. Der stationäre Handel habe schon beim Aufkommen des Onlinehandels genau darauf gesetzt, indem er Beratung und Erlebnis in den Vordergrund gestellt habe. Das sei jedoch gescheitert.

„Der Blumenkübel wird nicht die Antwort sein“, scherzte der Experte daraufhin. Nichtsdestotrotz ist sich Brill sicher, dass es weiterhin Handel und Gastronomie in der Innenstadt geben werde, aber anders.

Laut Brill liegt die Lösung darin, sich Nischen zu schaffen. Insgesamt müsse die Stadtplanung sich fragen: „Was macht Olching einzigartig? Was ist unsere Nische?“ Da die Zukunft ungewiss sei und der digitale Wandel exponentiell an Fahrt aufnehmen werde, sei es aus stadtplanerischer Sicht unumgänglich, flexibel zu reagieren.

Damit das möglich sei, dürfe eine Stadt sich „keinen bürokratischen Plan“ auferlegen. Vielmehr müsse man sich fragen: „Wie bauen wir Stadt so, dass wir, wenn die Dinge sich ändern, sie anders machen können?“. Letzterer Gedanke verfing auch beim Publikum.

Die Idee, stadtplanerische Maßnahmen derartig flexibel zu gestalten, dass eine Umnutzung je nach der jeweiligen Situation möglich ist, zündete. Auf Flexibilität zu setzen und dabei frei und kreativ zu denken, ist der Kernpunkt, wie Bürgermeister Magg sagte.

