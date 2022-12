„Für mich geht Traum in Erfüllung“: Olchingerin in TV-Show „Das perfekte Dinner“

Von: Kathrin Böhmer

Eine ganz entspannte Truppe: Mercedes Nemeth (Mitte) war Gastgeberin für das „Perfekte Dinner – Wer ist der Profi?“ in Olching. © vox

Für die Olchingerin Mercedes Nemeth ging ein Traum in Erfüllung: Sie durfte an einem Special der TV-Sendung „Perfektes Dinner“ teilnehmen.

Olching – Diesmal war nicht nur das Niveau sehr hoch, sondern die Zuschauer können auch noch miträtseln.

Die VOX-Sendung „Das perfekte Dinner“ ist seit langem fester Bestandteil im Vorabendprogramm. Die Kochshow, bei der jeden Tag ein anderer Teilnehmer sein Können unter Beweis stellt und von den anderen bewertet wird, hat viele Fans. Dazu gehört Mercedes Nemeth aus Olching. Kulinarik spiele in ihrem Leben eine große Rolle, sagt die 38-Jährige.

Der Verlobte half kräftig mit

Und nun nimmt sie an dem Special „Das perfekte Dinner – Wer ist der Profi?“ teil. Hier ist einer oder eine aus der fünfköpfigen Dinner-Gruppe ein Profi-Koch. Bis zum Ende der Woche weiß aber niemand, wer. Denn der Profi gibt einen anderen Beruf an.

Nemeth durchlief einen Bewerbungsprozess und drehte mit ihrem Verlobten bis spät in die Nacht Selfie-Videos, um sich vorzustellen. Dann kam allerdings Corona und eine lange Wartezeit. Im Sommer 2022 war es endlich soweit, sie erhielt die Zusage aus Köln. „Für mich ging dadurch ein Traum in Erfüllung“, sagt sie. Am morgigen Donnerstag, 19 Uhr, wird die Olchingerin ihr Menü zubereiten.

Den anderen Teilnehmern stellte sich Mercedes Nemeth als internationale Weinexpertin vor, sie hat sogar ein eigenes Food-Start-Up (Kokuvin) für Feinkostprodukte auf Weinbasis aufgebaut. Die Aromenvielfalt der Weine spielt bei den besten Köchen dieser Welt eine große Rolle, sagt sie. Bei ihren drei Gängen wurde sie von ihrer Lieblingsjahreszeit inspiriert: dem Herbst. „Das Farbenspiel der Natur, das Rascheln des Laubs unter unseren Füßen, die selbst gesammelten glänzenden Kastanien, an denen wir uns durch die Berührung als Handschmeichlern erfreuen. Genau diese Sinnesreise mag ich auch beim Kochen.“

Zur Vorspeise servierte die 38-Jährige Kürbisnudeln mit Shiitake-Pilzen und ein Rotwein-Graupenrisotto. Zur Hauptspeise ein Rehrückenfilet im Asia-Sud mit Sellerie, Spitzkohl und sogenannten Vintage-Zwetschgen. Als Dessert folgten Topfennockerln mit Marillenröster, Tonkabohnen-Eis und Cashewcrunch.

Kochen mit allen Geschmacksrichtungen

Sie achte beim Kochen sehr auf den sogenannten Kokumi-Effekt. Dabei gehe es um ein perfektes Zusammenspiel der verschiedenen Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, bitter und umami, was aus dem Japanischen stammt und soviel wie wohlschmeckend bedeutet.

Ein wenig ärgert es die leidenschaftliche Köchin, dass die Zeit für die Vorbereitung etwas kurz war. „Ich hätte gerne einige Gänge öfters probegekocht.“ Denn sie sei eigentlich ein sehr strukturierter und ehrgeiziger Mensch. Doch als der Anruf aus Köln kam, war sie quasi schon auf Abreise in den Sommerurlaub. Wenige Tage nach ihren Ferien im September hätten schon die Dreharbeiten begonnen.

Sehr nervös am eigenen Kochtag

„Ich war an meinem Kochtag natürlich sehr nervös“, gesteht Nemeth. Aber das habe sich schnell gelegt, weil es eine nette Truppe war und der Spaß an der Zubereitung der Speisen für die Gäste überwog. Die Atmosphäre sei sehr entspannt gewesen. „Ich habe nach kurzer Zeit die ganzen Kameras um mich herum vergessen.“ Auch wenn es voll war in ihrem Haus mit Crew und Equipment.

Bei dem Profi-Format wird übrigens in ganz Deutschland gekocht, nicht nur in einer Stadt oder einer Region. Jeden Tag wurden die Teilnehmer mit einem abgedunkelten schwarzen Van abgeholt und bekamen die Augen verbunden. „Das war spannend. Fast wie bei einem Blind-Date!“, sagt die Olchingerin lachend. Die anfängliche Aufregung sei schnell einer tollen Stimmung und Gruppendynamik gewichen.

Bei der Platzierung habe es für sie im Übrigen noch den einen oder anderen Überraschungseffekt gegeben, berichtet die 38-Jährige. Aber mehr wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten. Nur: „Ich bin absolut zufrieden.“ Und sie würde jederzeit wieder an einer Sendung teilnehmen.

