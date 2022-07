Polizei stellt Porsche sicher - er war extrem laut und zu schnell unterwegs

Von: Thomas Steinhardt

Die Olchinger Polizei hat einen Porsche sichergestellt, der mit großer Lautstärke unterwegs war. Es besteht der Verdacht, dass die Betriebserlaubnis für das Auto erloschen ist.

Olching - Einer Polizeistreife fiel am 21. Juli gegen 0.40 Uhr ein lila/violetter Porsche auf. Er fuhr gerade von der Tankstelle in Geiselbullach auf die Bundesstraße 471 in Richtung Autobahn auf. Die Beamten berichten von einer extremen Lautstärke des Fahrzeugs. Auf der Bundesstraße beschleunigte der 21-jährige Münchner seinen Pkw deutlich über die erlaubte Höchstgeschwindigkeit hinaus und fuhr auf die Autobahn Richtung München.

Dort erhöhte er laut Polizei nochmals die Geschwindigkeit. Kurze Zeit später konnte der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München wurde der Pkw zwecks Verdacht des Erlöschens der Betriebserlaubnis sichergestellt. Gegenbenenfalls muss ein Gutachten erstellt werden.

Verkehrsteilnehmer bzw. Zeugen die durch das Verhalten des Fahrers geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Olching unter (08142) 2930 zu melden.

