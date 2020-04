Produktion startet: Olchinger Bier jetzt wirklich aus Olching

Der Landkreis ist um eine Brauerei reicher. Nach fast vier Jahren Vorlauf hat die Olchinger Braumanufaktur die Bierproduktion im Gut Graßlfing aufgenommen. Nach dem Ende der Corona-Beschränkungen sollen die Menschen den Gerstensaft auch gleich vor Ort genießen können: Auf dem Gelände entsteht eine Wirtschaft samt großem Biergarten.

Graßlfing – Außen uralt, innen hochmodern: Die neue Brauerei am Olchinger Stadtrand ist geprägt von Gegensätzen. Das denkmalgeschützte Gebäude mit den roten Backsteinen wurde um das Jahr 1600 herum errichtet. Lange Zeit waren dort die königlichen Jagd- und Artilleriepferde der Wittelsbacher untergebracht. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Die Räume wirken steril, der Geruch frischer Farbe liegt noch in der Luft. Und sauber muss es auch sein. Schließlich entsteht dort jetzt ein bayerisches Grundnahrungsmittel.

Einfach war die Kombination von Vergangenheit und Zukunft nicht, sagt Firmen-Mitgründer Guido Amendt. So durften etwa keine Rohre oder Kamine außen am Gebäude errichtet werden. So will es der Denkmalschutz. Deshalb haben Amendt und sein Kompagnon Julius Langosch ein System entworfen, das ohne Emissionen auskommt. So wird etwa die Abwärme beim Brauprozess für das Heißwasser des nächsten Sudes genutzt. „Auf diese Nachhaltigkeit sind wir besonders stolz“, sagt Brauingenieur Langosch.

Klasse statt Masse

+ Das Gebäude mit den roten Backsteinen ist denkmalgeschützt. Es wurde um das Jahr 1600 herum errichtet. Lange Zeit waren dort die königlichen Jagd- und Artilleriepferde der Wittelsbacher untergebracht. © Weber Das Gründer-Duo setzt auf Klasse statt Masse. Gebraut werden nur ein Helles, ein Weißbier und immer mal wieder wechselnde Spezialbiere. Bisher stellte Julius Langosch seine Gerstensäfte bei zwei befreundeten Brauereien im Allgäu und in Oberbayern her. Damit ist nun Schluss. Und die Firmen-Chefs sind stolz darauf, dass das Olchinger Bier jetzt auch in Olching entsteht.

Direkt neben der Brauanlage im Gut Graßlfing soll möglichst bald auch ein Gastraum samt Ausschank entstehen. Einen Namen haben sie schon: Die Wirtschaft soll Zwickelei heißen. Und auch einen großen Biergarten wollen die Firmen-Chefs aus dem Boden stampfen. Hinter den Gebäuden stehen auf einer Wiese über ein Dutzend große Kastanien – ein Areal, wie gemacht für einen Biergarten. Bis zu 500 Gäste sollen darin Platz finden. Und Amendt betont: „Es wird ein richtiger Biergarten, wo man sich seine Brotzeit gerne mitbringen kann.“

Gastronomie nächstes Jahr

Die Eröffnung dieses Teils ihrer Gastronomie ist aber erst für nächstes Jahr geplant. Dass die Einweihung ihrer Brauerei mitten in die größte Krise seit dem Krieg fällt, darauf hätten Guido Amendt und Julius Langosch gerne verzichtet. „Da spürt man das unternehmerische Risiko noch einmal ganz anders“, sagt Amendt. Doch es ist nun einmal, wie es ist.

Und die Olchinger Gründer sehen trotz allem auch die positiven Seiten: Keine Volksfeste, keine Wiesn – da würden die Menschen Wirtschaften noch einmal mehr schätzen. Wann der Gastronomiebetrieb wieder aufmachen kann, steht allerdings noch in den Sternen.

Deshalb konzentriert sich das Duo jetzt erst einmal voll auf die Bierproduktion. Rund zehn Hektoliter spuckt ihre neue Anlage pro Durchgang aus. Überwacht wird der Prozess auch von einem Azubi, der im Gut Graßlfing das Brauerhandwerk von der Pike auf erlernt. Denn Bier aus Olching hat eine große Zukunft. Davon sind die Chefs überzeugt.