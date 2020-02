Protest gegen Rodung für Kreisverkehr bei Esting

Die Rodungsarbeiten für den Kreisverkehr bei Esting haben begonnen. Der Kreisel gilt als Auftakt der Südwestumfahrung.

Olching - Die Gegner laufen Sturm. Sie fordern den sofortigen Stopp. Ingrid Jaschke (Grüne) zweifelt sogar die Zulässigkeit der aktuellen Maßnahmen an.

Nachdem bekannt wurde, dass am Anschlusskreisel der Südwest-Umfahrung Olching (SWU) an die Staatsstraße 2345 auf Höhe der Einmündung der Römerstraße ein Roder in Stellung gebracht wurde, hätten sich spontan knapp 40 Gegnerder Umfahrung zu einem Flashmob getroffen, heißt es einer Mitteilung vom Nachmittag. Der Protest richte sich gegen einen vorgezogen oder einen von der SWU unabhängigen Bau des Anschlusskreisels, der Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses ist. Die Demonstranten fordern, Rodungen und Baubeginn vor Abschluss des laufenden Planfeststellungsänderungsverfahrens wegen der nahezu vollständigen Lage der Umfahrungstrasse im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet sofort zu stoppen. „Offensichtlich sollen hier auf Kosten von Natur und Umwelt Tatsachen geschaffen werden um den Bau der Südwest-Umfahrung gegen jede Vernunft auf Biegen und Brechen durchzusetzen“, sagt Gert Schlenker, Vorsitzender der Bürgerinitiative Ortsentwicklung Olching BIOO).

Viele Teilnehmer des „Flashmobs“ empfänden den beabsichtigten vorgezogenen Bau des Anschlusskreisels als Provokation und grobe Missachtung der aktuell ungeklärten Lage bezüglich des noch offenen, nicht abgeschlossenen Planänderungsverfahrens, heißt es.