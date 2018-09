Radlerin gestreift und weitergefahren

Der Fahrer eines Autos hat in Olching eine Radfahrerin mit seinem Wagen gestreift. Die Frau wurde leicht verletzt, der Autofahrer ist flüchtig.

Olching - Die Olchingerin (34) fuhr am Dienstag in der Früh um 8.05 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Dachauer Straße in Richtung Dachau. An einer Fahrbahnverengung bei einer Baustelle wurde sie von einem Pkw überholt. Dieser streifte sie mit dem rechten Außenspiegel am linken Ellbogen. Aus Schreck fuhr sie an den Bordstein und beschädigte sich eine Felge. Der dunkle Pkw, welcher rechts auf der Heckklappe einen „Eintracht Frankfurt“-Aufkleber hat, setzte seine Fahrt einfach fort. Die Radlerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Olching bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (08142) 2930.