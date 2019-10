Rätsel um Videokamera am Wertstoffhof

Vorsicht, hier werdet ihr gefilmt! Diesen Eindruck sollten potenzielle Müllsünder am kleinen Wertstoffhof in Geiselbullach bekommen. Doch die Videokamera war eine doppelte Täuschung. Die Sache gibt Rätsel auf – und hat einen ernsten Hintergrund.

Olching – Das ungeübte Auge erkennt keinen Unterschied. Die silbrige vermeintliche Überwachungskamera, die auf einen Fenstervorsprung des Geiselbullacher Feuerwehrhauses geklebt wurde, sieht täuschend echt aus. Ein gelbes Warnschild am Zaun darunter mit dem Schriftzug „Achtung! Videoüberwachung!“ verstärkt den Eindruck noch. Im Visier: der kleine Wertstoffhof.

Ein möglicher Hintergrund könnten Lärm oder wilde Müllentsorgung auf den Wertstoffhöfen sein. Darüber gibt es immer wieder Beschwerden. Wenn zum Beispiel am Wochenende oder mitten in der Nacht Flaschen lautstark in die Glascontainer gepfeffert werden. Nicht nur in Geiselbullach sind Anwohner deshalb schon kreativ geworden. Andere malten etwa selbst Schilder wie: „Bitte Öffnungszeiten beachten“.

+ Der kleine Wertstoffhof in Geiselbullach liegt neben dem Feuerwehrhaus. © Weber Dass allerdings Kamera-Attrappen an wildfremden Gebäuden angebracht werden, ist zumindest der Sprecherin des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB), Barbara Steinmetz, und auch der Olchinger Polizei völlig neu.

Kamera könnte von Lidl stammen

Wer auch immer die Pseudo-Videoüberwachung installiert hat, besonders aufwendig war zumindest die Anschaffung nicht. So ein Kamera-Modell kann jeder bereits für zehn Euro im Onlinehandel erwerben. Das Exemplar, das in Geiselbullach zum Einsatz kam, scheint sogar vom Discounter Lidl zu stammen. „Das ist auch völlig legal, so lange man es auf seinem eigenen Grundstück nutzt“, erklärt Winfried Naßl, Vize-Leiter der Olchinger Polizeiinspektion. Was am Feuerwehrhaus passiert ist, ist allerdings widerrechtlich.

Denn die Hausherren des Gebäudes in der Gröbenzeller Straße, also die Feuerwehr beziehungsweise die Stadt, hatten keine Ahnung davon, dass ihre Fassade zur vermeintlichen Abschreckung von Müllsündern benutzt wurde. „Uns ist das alles völlig schleierhaft“, sagt Kommandant Tim Pelzl gegenüber dem Tagblatt.

Mysteriöse Umstände

+ Nach Bürgerbeschwerden wurde die täuschend echt aussehende Attrappe der Überwachungskamera von den Behörden entfernt. © Stadt Olching Erst durch eine Nachfrage des Ordnungsamtes sei man auf die Sache aufmerksam geworden, so Pelzl. Bürger hatten sich wohl im Rathaus beschwert. Auch Bürgermeister Andreas Magg (SPD) sprach im Stadtrat von ziemlich mysteriösen Umständen. „Keiner weiß, wie die Kamera dahin kam.“ Oder wie lange sie dort war. Jetzt wurde sie entfernt. Weitere Konsequenzen wird es wohl nicht haben, es sei denn die Stadtverwaltung zeigt den Vorfall bei der Polizei an.

Zuständig für die kleinen Wertstoffhöfe ist der AWB. Auch dort steht man vor einem Rätsel. „Von uns ist die Kamera auf keinen Fall“, erklärt Sprecherin Barbara Steinmetz. Der AWB betreut etwa 288 kleine Wertstoffhöfe im Landkreis, kein einziger davon werde per Video überwacht, heißt es.

Echte Video-Kameras wären übertrieben

„Das wäre wie mit Kanonen auf Spatzen schießen“, sagt Steinmetz. Zwar würde es immer wieder passieren, dass gerade bei etwas abseits gelegenen Wertstoffhöfen, wie dem in Geiselbullach, Vandalen ihr Unwesen treiben. Es wird illegal Sperrmüll entsorgt und es werden auch außerhalb der Öffnungszeiten Papier, Dosen und Gläser weggeworfen. Aber: „Das ist alles nicht so gravierend, dass sich ein solcher Aufwand lohnt“, erklärt Steinmetz. Echte Videoüberwachung sei sehr zeitintensiv und teuer. Vor etwa 16 Jahren gab es einmal einen Test mit einer Kamera am kleinen Wertstoffhof am Fürstenfeldbrucker Volksfestplatz. Damals erhoffte man sich gravierende Ersparnisse. Die Reinigung der Müllplätze wurde auf etwa eine Viertel Million Euro jährlich beziffert. Der Versuch wurde wegen Erfolglosigkeit eingestellt. Mit den aktuellen Datenschutzgesetzen würde eine eventuelle Überwachung noch komplizierter, meint Steinmetz.