Rätsel um riesige Chipstüten - Jetzt wurden sie verteilt

Von: Lisa Fischer

Zwar bleibt die Herkunft der Chipstüten weiter unbekannt, Freude beim Verteilen der Kartoffelchips hat Lebensmittelretterin Katrin Schley (l.) trotzdem. Abholer Florian Grabsch (2.v.r.) freut sich über die Snacks: „Jetzt ist Silvester gerettet.“ © PETER WEBER

Vier Kilo Chips, in einer Tüte, die so groß ist wie eine Reisetasche: Darüber konnten sich jetzt rund 400 Bürger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck und dem nahen München freuen.

Olching – Die Tüten wurden bei einer Lebensmittel-Rettungsaktion am Olchinger Bahnhof verteilt. Woher die Unmengen an Chips stammen, bleibt ein Geheimnis. Und auch, warum ein GPS-Tracker zwischen der Ware versteckt worden war.

Eingelagert und nie abgeholt

Die insgesamt dreieinhalb Tonnen Kartoffelchips hatte ein Unbekannter bei einer Spedition im Landkreis Dachau eingelagert und nie abgeholt. Deshalb stellte der Speditions-Chef über Umwege Kontakt zu den Lebensmittelrettern aus Olching her.

Am vergangenen Donnerstag hatten dann die Olchinger Lebensmittelretter das Okay bekommen, am Tag darauf die 3,5 Tonnen Chips in Dachau abzuholen, erzählt Katrin Schley. Mit 20 anderen ehrenamtlichen Lebensmittelrettern rückten sie und die Gründerin, Daniela Schnagl-Vitak, in der Spedition in Dachau an. Eineinhalb Tage waren sie mit dem Verladen der Ware beschäftigt.

GPS-Tracker entdeckt

Eine Hälfte der insgesamt 33 Paletten Chips ging an das Dachauer Foodsharing, die andere Hälfte verluden die Olchinger in die Privatautos. „Wir haben die großen Chipstüten aus den Kartons genommen, da so mehr ins Auto passte“, sagt Daniela Schnagl-Vitak. Das habe man bislang immer bei der Rettung von Großgebinden so gemacht. Doch plötzlich musste das Verladen gestoppt werden: „Der Sohn des Spediteurs entdeckte einen GPS-Tracker zwischen Chipstüte und Kiste.“

Der Spediteur meinte, dass es sehr ungewöhnlich sei, dass sich so ein hochwertiger Tracker in einer vergleichsweisen günstigen Fracht verstecke. Der Verdacht liege nahe, dass hier Drogen oder Falschgeld geschmuggelt werden sollten. „Auf jeden Fall hat jemand die Chipstüten im Wert von 35 000 Euro liegen lassen, um etwas Wertvolles zu schützen“, sagt die Chefin der Lebensmittelretter.

Spürhunde der Polizei

Die Polizei rückte mit Spürhunden an, die die Kartons durchsuchten – ohne Ergebnis. Kurze Zeit später durften die Chips weiter verladen werden.

Die Lebensmittelretter, die als gemeinnützige Unternehmensgesellschaft (gUG) registriert sind, organisierten über ihr Online-Portal die Verteilung der ungewöhnlich großen Chipstüten. Am Montagmittag und -abend wurden die letzten Chips in Olching verteilt. „Silvester ist damit gerettet“, sagt Florian Grabsch, einer der Abholer, der bei der Verteilung in Olching selbst auch eine Tüte mitnahm.

Ideen, was man mit der Menge an Kartoffelchips machen kann, kursieren auch schon online, in der Rezepte-Gruppe der Olchinger Lebensmittelretter. „Einen Chipsauflauf oder Chips als Hähnchen-Panade“, sagt Katrin Schley und lacht.

