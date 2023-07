Nach Verbal-Attacke im Bundestag: Diese Reaktionen erlebte der SPD-Bundestagsabgeordnete

Olching/Berlin

Im persönlichen Kontakt viel Zustimmung, in den Internet-Netzwerken teils Drohungen und Beleidigungen: Diese Reaktionen erlebte Michael Schrodi (SPD) am Wochenende nach seiner Verbal-Attacke im Bundestag.

Olching/Berlin – Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi aus dem Wahlkreis Bruck/Dachau hatte am Freitag gegen das Bundestagspräsidium protestiert. Das sorgte für ein erhebliches Medienecho.

Schrodi war dann am Samstag quasi bei sich daheim, unter anderem beim Schwaigfeldlauf in Olching. Auch hier habe er keine negativen, sondern viele positive Rückmeldungen auf die Aktion vom Freitag bekommen, erzählte der 46-Jährige am Montag auf Tagblatt-Nachfrage. Schrodi hatte am Freitag im Bundestag dagegen protestiert, dass es mit Stimmen der AfD zu einem Hammelsprung kam – dabei ging es um prozedurale Fragen, nicht um Inhaltliches.

Schrodi: Nicht gemeinsam mit Faschisten

Schrodi trat vors Bundestagspräsidium und teilte dem CDU-Vertreter mit, dass es nicht akzeptabel sei, gemeinsam mit Faschisten einen solchen Popanz zu veranstalten. Dies wurde quasi als Angriff aufs Präsidium gewertet, weswegen Schrodi ein Ordnungsgeld in Höhe von 1000 Euro auferlegt wurde, was Schrodi auch akzeptiert.

Das sorgte am Samstag für das Angebot eines Besuchers beim Schwaigfeldlauf, die 1000 Euro in Form einer Spende zu übernehmen. Selbst Leute, die er gar nicht danach gefragt habe, hätten ihm Zustimmung zukommen lassen, erzählte Schrodi. Einer habe sogar vorgeschlagen, das Polo-Shirt zu versteigern, das Schrodi bei der Aktion im Bundestag trug. Tenor also: Es war richtig, die Meinung gesagt zu haben, nur die Form war nicht richtig.

Schrodi: Habe mich entschuldigt

Das sieht Schrodi genauso, wie er ja am Freitag gegenüber dem Tagblatt auch schon betont hatte. Daher hat er sich sowohl bei Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und beim betreffenden CDU-Politiker entschuldigt, was auch akzeptiert worden sei. Übrigens sei dabei auch ganz klar bestätigt worden, dass Schrodi kein Schimpfwort benutzt habe. Die Begründung für die 1000-Euro-Strafe sei nachvollziehbar.

Die Reaktionen in Internet-Medien indes seien nicht so schön gewesen, berichtete Schrodi. Es habe Beleidigungen und Drohungen teils auch gegen seine Familie gegeben. Diese werde er möglicherweise an die Ermittlungsbehörden weiter geben.

