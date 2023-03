Neuer Wirt übernimmt: Frische Brise im Golf-Restaurant

Von: Peter Loder

Matjes und ein bairisches Wörterbuch als Willkommensgeschenk für die neuen Wirte des Golfrestaurants in Olching: Marinko Barbic und sein Sohn Sasa. © lo

Das Restaurant des Olchinger Golfclubs ist wieder offen: Ein Wirt aus dem hohen Norden, mit kroatischen Wurzeln, hat den lange leer stehenden Betrieb übernommen. Er wird von Familienmitgliedern unterstützt. Versprochen wird den Gästen eines: Kulinarisch dürfte es auf keinen Fall langweilig werden.

Olching – Jetzt heißt es „Grüß Gott“ statt „Moin, Moin“: Wenn ein bodenständiger Gastronom aus dem hohen Norden in den tiefen Süden zieht, dann muss er nicht nur die Luftveränderung verkraften, sondern auch sprachliche Hürden nehmen. Da ist schnelle Hilfe willkommen: Als Begrüßungsgeschenk gab es für den neuen Wirt des Olchinger Golfclub-Restaurants ein bayerisches Wörterbuch, überreicht von Golfclub-Präsidentin Martina Drechsler. Ein paar Seiten habe er schon durch, verrät Marinko Barbic.

Auszeit

Vor einigen Tagen wurde das nach einem etwas überstürzten Abschied des Vorgängers Monate lang leer stehende Lokal am Golfplatz wieder eröffnet. Der 56-Jährige betreibt das Restaurant mit Sohn Sasa (31) und Schwager Dalibor Kapetanovic (50). Er taufte es „Auszeit“, geöffnet ist täglich von 11 bis 22 Uhr. 130 Gäste passen hinein, eine siebenköpfige Belegschaft plus Koch kümmert sich um deren Wohlergehen.

Spezielle Aktionen

Über die Essgewohnheiten hat sich der 56-Jährige informiert. Doch neben Burger, Pizza und Pasta stehen jetzt auch Holsteiner Schnitzel mit Spiegelei und Bratkartoffel neben dem hierzulande nicht wegzudenkenden Wiener Pedant auf der Tageskarte. Fisch und Original Tönninger Matjes werden dank weiterhin bestens gepflegter Beziehungen an die Ostsee extra längs durch Deutschland über den Weißwurst-Äquator angeliefert. „Das Essen wird nicht langweilig“, verspricht Bartic, der sich in Olching schon umgesehen und auch die örtliche bayerische Wirtshauskultur kennengelernt hat. An den Wochenenden warten spezielle Aktionen mit Nordlicht-Leckerbissen und Balkan-Spezialitäten.

In Kiel aufgewachsen

Barbic ist in Kroatien geboren. Mit sieben Jahren kam er nach Deutschland und wuchs in Kiel auf. Seine gastronomische Laufbahn begann er mit 30 Jahren. Bis dahin war Barbic bei Siemens beschäftigt und hatte als Quereinsteiger zunächst das Fußballvereinsheim des FC Schönberg 95 in Mecklenburg-Vorpommern und dann das Domizil eines Tennisclubs in Kiel übernommen. Danach führte er 19 Jahre lang das ebenfalls an einem Golfplatz beheimatete Restaurant „19 Loch“ in der 6000 Einwohner zählenden Gemeinde Aukrug (Schleswig-Holstein). Verbunden wird er dem im Naturpark gelegenen Verein weiterhin bleiben. Sein Cousin übernahm den Betrieb und das Privathaus von Barbic.

Der Weg nach Olching

Dass es den 56-Jährigen ins 850 Kilometer entfernte Olching verschlagen hat, ist dem Zufall zu verdanken. „Ich saß auf der Terrasse, durchforstete nur aus reiner Neugier die bundesweite Angebotslage bei Gastro-Betrieben und stieß auf den Golfclub Olching.“ München, was ja nicht weit davon entfernt liegt, sei schon immer seine Traumstadt gewesen. Also nahm er Kontakt auf und wurde zur Inaugenscheinnahme eingeladen und gleich verpflichtet. „Ich war von Anfang an begeistert von der einmaligen Sonnenterrasse“, schwärmt Barbic. Der Gastronom fand ein Domizil in Bergkirchen, von wo er es nicht weit hat zu seinem Arbeitsplatz.

Den Golfplatz allerdings hat er trotz Platzreife noch nicht bespielt. „Dazu war noch keine Zeit, wir waren ziemlich damit beschäftigt, das Restaurant auf Hochglanz zu trimmen.“

